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2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında?

25.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa'nın konuğu Murat Tolga Şen, 25 Mayıs Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. Başarılı sinema ve TV eleştirmeni, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. Vatandaşlar programın ardından 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte detaylar...

2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında?
  1. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen 25 Mayıs Çarşamba günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan başarılı sinema ve TV eleştirmeni canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında? Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

2 SAYFA'NIN KONUĞU MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana film ve televizyon eleştirmenliği yapan ve yazdığı yazılarla büyük beğeni toplayan Murat Tolga Şen oyunculuk da yapmaktadır.

Murat Tolga Şen, birçok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol almaktadır.

Öte yandan lisanslı bir yelken sporcusu da olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

SİNEMA VE TV ELEŞTİRMENİ MURAT TOLGA ŞEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen Amasyalıdır.

MURAT TOLGA ŞEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Murat Tolga Şen'in Instagram kullanıcı adı @murattolga'dır. Ünlü ismin, 6 bin 400'ün üzerinde takipçisi vardır.

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