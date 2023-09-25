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2. Sayfa konuğu Seda Üren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Üren şarkıları, hayatı ve biyografisi

25.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Üren bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Seslendirdiği 'Kara Vicdanlı', 'Güle Güle', 'Kırarım Bu Kalemi' gibi parçalarla bilinen ünlü şarkıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Seda Üren kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Seda Üren'in şarkıları...

Seda Üren, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Seslendirdiği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Seda üren ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Seda Üren'in hayatı ve biyografisi...

SEDA ÜREN KİMDİR?

Seda Üren 26 Aralık 1982 yılında İstanbul'da Üsküdar'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük kızı olan Üren, 16 yaşında İstanbul Ünversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'nü kazandı. Aynı dönem Türkiye'nin en önemli sanatçıları, Bület Ersoy ve Maksim'de Emel Sayın'la vokal olarak sahne alma fırsatı yakaladı. 1999 Eylül'de İlk albümü olan "İlk Hediyem"i çıkardı. Sesi kadar fiziğiylede dikkat çeken Seda Üren başta kimsesiz çocuklar olmak üzere pek çok yardım defilesinde podyuma da çıkıp, profesyönel anlamda tanıtım çalışmalarındada bulundu. Bir müddet sorna İkinci albümü "Aşkı Yaşa Benimle"leyi piyasaya sürdü.

Sektörün en genç assolisti ünvanını alarak uzun sarı saçları ve güzel fiziğiyle Türkiyenin barbi'si olarak anılmaya başladı. Doğal, samimi ve sempatik tarzıyla beğenilen Seda Üren; 2003-2004 sezonunda ATV'de hafta sonları kendi adını taşıyan "Hoş Seda" adlı müzik-eğlence programını hazırladı ve sundu.2005 yılında "Aranma" adlı maxi single ile müzik marketlerde yerini aldı. Erkeklerde ağlar adlı şarkısında Alişan'a yorumuyla eşlik etti.

2. SAYFA KONUĞU SEDA ÜREN'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Seda Üren İstanbulludur. Ünlü şarkıcının Aşkı Yaşa Benimle, Tamam mı Devam mı, Yaradana Yalvartma gibi seslendirdiği çok sayıda şarkı vardır.

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir

SEDA ÜREN'İN EŞİ ERCÜMENT NEFESOĞLU KİMDİR?

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu, tıbbi cihazlarla ilgili bir anonim şirketin CEO'sudur. Ercüment Nefesoğlu 2013 yılının Aralık ayında ünlü sanatçı Seda Üren ile evlenmiştir. Çiftin Nefes ve Ateş adını verdikleri 2 çocuğu vardır.

Ercüment Nefesoğlu'nun baba tarafından aslen Sivas, Zara’lı olduğu bilinmektedir.

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