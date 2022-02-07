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  4. 2. Sayfa'nın ihanet iddiası sonrası Ali Atay çok konuşulanlar listesinde! Hazal Kaya'dan aşk paylaşımı

2. Sayfa'nın ihanet iddiası sonrası Ali Atay çok konuşulanlar listesinde! Hazal Kaya'dan aşk paylaşımı

07.02.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Atay ve Hazal Kaya çifti Twitter'ın gündeminde. Magazin programı 2. Sayfa "Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" yazıp isim vermeden iddialarda bulundu. Gündeme Ali Atay geldi. İddialar sonrası ise Hazal Kaya düşman çatlatan bir poz paylaştı.

2. Sayfa'nın ihanet iddiası sonrası Ali Atay çok konuşulanlar listesinde! Hazal Kaya'dan aşk paylaşımı

Magazin programı 2. Sayfa iddialı paylaşımıyla olay oldu. İddiaya göre yakınlarda evlilik yıldönümü kutlayan bir çift ihanet haberiyle gündeme gelecek. Bu iddialı isim verilmeden yapılan haberden sonra gündeme Hazal Kaya-Ali Atay çifti geldi.

Tartışma yaratan iddia sonrası Ali Atay Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alarak TT oldu. Ali Atay'ın adının böyle bir haberde anılması sonrası eşi Hazal Kaya ise evlendikleri günden bir paylaşım yaptı.

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Hazal Kaya eşi Ali Atay ile pozuna "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" notunu düştü.

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İkilinin aşk pozlarına "Dedikodulardaki çift onlar olamaz" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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