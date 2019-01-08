2 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları kimler?

Yeni sezonda Türkiye-Yunanistan formatı ile ekrana gelecek Survivor 2019 için geri sayım başladı. TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye' programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da bir ilk olacağını duyurmuştu. Survivor tarihinin en büyük kapışmaları! İzle - Survivor Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini de açıkladı. YouTube'da bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. İşte Uğur’u MasterChef şampiyonu yapan yemeğin tarifi! İşte 2 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2019'un Türk takımında yarışacak adaylar:

Survivor 2019 Türk takımı yarışmacı adayları

Hakan Kanık “Asıl soru kimin beni yeneceği değil, asıl soru kimin beni durdurabileceğidir” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 19 yaşındaki Hakan Kanık aşçı... Vücut geliştirmeyle ilgileniyor.

Erdem Ekşioğlu “Ben başarıya açım.” sloganı ile Survivor 2019'a katılmak isteyen 25 yaşındaki, oyunculuk yapan Erdem Ekşioğlu 2 senedir boks ile uğraşıyor. Daha önce Fenerbahçe’nin alt yapısında futbol oynayan Erdem, karakterine çok güveniyor.

Emre Durak “Sınırları aşmaya, gönüllerden taşmaya geliyorum.” sloganı ile Adana'dan katılan Emre Durak, spor bilimleri öğrencisi. Tekrar Survivor’a katılacağı günü ve ülkesini temsil etme fırsatını düşünerek kendisini motive ediyor.

Halim Baydur “Lider ve savaşçı ruhum her şeyin üstesinden gelecek” sloganı ile Yalova’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 29 yaşındaki Halim Baydur milli vücut geliştirme sporcusu. 3 Türkiye, 1 Balkan Şampiyonluğu var.

Hikmet Tuğsuz “Gördüğüm her şeyi yapabilirim" sloganı ile Antalya’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 32 yaşındaki Hikmet Tuğsuz milli takım antrenörlüğü yapıyor. Survivor’ın kendine göre bir yer olduğunu düşünüyor.

Kaan Kazgan “Ben hazırım ve kazanacağım” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 24 yaşındaki Kaan Kazgan profesyonel dövüşçü ve 7 yıldır aktif olarak maçlara çıkıyor.

Kader Karakaya “Takımın bana ihtiyacı var” sloganı ile Bursa’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 22 yaşındaki Kader Karakaya, FB Spor Okulları'nda futbol eğitmeni. "Survivor beni heyecanlandırıyor" diye belirtiyor.

Melisa Emirbayer “Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum.” sloganı ile İzmir’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 23 yaşındaki Melisa Emirbayer milli yüzücü. Sayısız Türkiye Şampiyonluğu ve rekorları var.

Müzeyyen Seren Bayülken "Pes etmek kanımda yok” sloganı ile Isparta’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 22 yaşındaki Müzeyyen Seren Bayülken profesyonel yüzücü. Modern hayattan uzakta kendini denemek istiyor.

Okay Köksal “Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum.” sloganı ile Artvin’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı Okay Köksal , milli güreşçi ve bir çok başarıya imza attı.

Özgür Özdemir “Elimden gelenin fazlasını yapacağım.” sloganı ile Muğla’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı özgür Özdemir profesyonel dalgıçlık yapıyor. Doğa ile iyi geçinen Özgür, insan ilişkilerine çok güveniyor.

Sami Levi “Hız, denge, kuvvet tamam da yürek olmazsa hiçbir önemi yok.” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 37 yaşındaki Sami Levi şarkıcı.

Seda Ocak “Korkum yok, hırsıma güveniyorum” sloganı ile Bursa’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 34 yaşındaki Seda Ocak. Survivor 2017- 2018 yarışmacısı Sema'nın kardeşi olan Seda atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güveniyor.

Serpil Uzunçavdar “Survivor kendine güvenen, özgüveni yüksek, gerçekten savaşçı ruhuna sahip olan insanların yeri. Bunların başını da ben çekiyorum.” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 34 yaşındaki Serpil Uzunçavdar milli hakem. 13 Türkiye Şampiyonluğu, Uluslararası Balkan Şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü var.

Sıla Rümeysa Ölçek “Survivor benim ruhuma uygun” sloganı ile Ordu’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 30 yaşındaki Sıla Rümeysa Olçun milli tekvandocu. Birçok sporla ilgileniyor. "Fizyolojik ve psikolojik olarak hazırım" diyen Sıla Rümeysa Olçun, ülkesini temsil etmek istiyor.

Sinem Kılıç “Tutkuluyum, hırslıyım, başarılıyım” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 22 yaşındaki Sinem Kılıç, profesyonel dalgıç. Tutkuyla hayatta kalmak için Survivor’a katılmak istediğini belirten yarışmacı, takım iletişimine güveniyor.

Sude Burcu “Asıl mücadele Survivor’da” sloganı ile İzmir'den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 22 yaşındaki Sude Burcu milli tekvandocu ve son 2 yılın Türkiye şampiyonu. Burcu 14 yıldır spor yapıyor.

Simge Olçun “İstersem yapabilirim” sloganı ile İzmir'den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 23 yaşındaki Simge Olçun milli itfaiye sporcusu... 11 yıldır atletizmle uğraşıyor.

Yağız Erdoğan “Zor bir savaş ama tatlı bir galibiyet” sloganı ile Rize’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 22 yaşındaki Yağız Erdoğan milli atlet ve birçok rekoru bulunuyor. Ülkesini temsil etmek ve bu gururu Survivor’a taşımak istiyor.

Yusuf Karakaya “Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.” sloganı ile Elazığ’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 24 yaşındaki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor, uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.

Asil Cengiz “Survivor benim için hayatta kalmak demek” sloganı ile İzmir’den katılan yarışmacı Asil Cengiz 26 yaşında. 8 yıllık futbol geçmişinden sonra vücut geliştirme ile ilgileniyor.

Atakan Işıktutan “Adaya şampiyon olmaya gidiyorum” sloganı ile Rize’den katılan yarışmacı adayı Atakan Işıktutan 24 yaşında, atış ve yüzme oyunlarında iddialı. Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinciliği var.

Azim Kaan Güvenilir “Hedeflerimin peşinden koşan bir insanım” sloganı ile İstanbul’dan katılan Azim Kaan Güvenilir 29 yaşında, spor ile ilgileniyor. Survivor’a kendini sınamak için katılıyor. Güvenilir daha önce izdivaç programına katılmış ve Solmaz Çiros'la aşk yaşamıştı.

Begüm Güven “Hırslıyım, güçlüyüm, kendime inanıyorum” sloganı ile Eskişehir'den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 22 yaşındaki Begüm Güven voleybolcu. Takım olarak liseler arası dünya şampiyonasında üçüncülüğü, 2 kez Türkiye Şampiyonluğu var.

Bora Edin “Şu an bu videoyu izleyen kim varsa, Survivor şampiyonunu izliyor” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı, 34 yaşındaki Bora Edin crossfit eğitmeni. Hem profesyonel hem amatör olarak futbol oynadı, crossfit yarışmalarında dereceleri var.

Burak Yurdugör “Nasıl lider olunur göstereceğim” sloganı ile yola çıkan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 20 yaşındaki Burak Yurdugör, öğrenci. Amerikan futbolu oynadı, amatör olarak fitness ile uğraşıyor.

Buse Akar “Herkese yırtıcı yüzümü göstereceğim” sloganı ile Marmaris’ten katılan Buse Akar 21 yaşında, voleybol ile ilgileniyor. Amatör dansçı olan Buse motivasyonuna güveniyor.

Büşra Yalçın “Survivor kadın şampiyonu hak ediyor” sloganı ile Tokat'tan katılan Büşra Yalçın 12 yıldır voleybol ile ilgileniyor.

Ecem Onaran “Milli duygular beni güçlendirecek” sloganı ile İzmir'den katılan Ecem Onaran 29 yaşında, yıllarca Fenerbahçe için yarıştı. Ecem, "Açlık beni zorlamaz, mental olarak hazırım" diyerek Survivor 2019'a adını yazdırmak istiyor.