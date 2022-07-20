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2 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları 2022! 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, sıralaması ve kontenjanları

20.07.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin taban puanları 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanmasının ardından araştırılmalarına hız verildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklaması sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Bu haberimizde 2 yıllık üniversite bölümlerini sizler için derledik. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

2 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları 2022! 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM internet adresinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladı. Yayımlama sonrası adaylar üniversite ve bölüm araştırmalarına hız verdi. Çok sayıda aday, 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanlarını araştırıyor. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022!

2 yıllık üniversite taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:

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2 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

YKS Tercihleri Ne Zaman?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022
Gazetecilik taban puanları 2022Gazetecilik taban puanları 2022
Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanlarıDicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları
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