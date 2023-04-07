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  4. 20 kilo veren Arda Kural adeta eridi! Son hali ağızları açık bıraktı

20 kilo veren Arda Kural adeta eridi! Son hali ağızları açık bıraktı

07.04.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizileri ile hafızalara kazınan Arda Kural’ın son halini görenler gözlerine inanamadı. "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural sağlık sorunları nedeniyle ekrana ara vermiş, bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Günden güne eriyen ünlü oyuncunun son hali şaşırttı.

20 kilo veren Arda Kural adeta eridi! Son hali ağızları açık bıraktı

"Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural psikoz teşhisi konulmasının ardından bir süre tedavi gördü. Uzun süre ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve daha sonra yeniden gündeme gelen Kural’ın aldığı kilolar dikkat çekmişti.

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Günden güne eriyen ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. 20 kilo veren Arda Kural’ı görenler “Sahalara hoş geldin” yorumunda bulundu.

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42 yaşındaki Arda Kural yeni paylaşımına “Yıllar sonra şapka taktım” notunu düştü.

arda-kural-son-hali-şaşırttı

Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Nasıl bu kadar kilo verdin”, “Sağlam zayıflamışsın”, “Baya zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bir dizide başrol bekliyoruz” yorumlarında bulundu.

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