20 kilo veren Arda Kural adeta eridi! Son hali ağızları açık bıraktı

"Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural psikoz teşhisi konulmasının ardından bir süre tedavi gördü. Uzun süre ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve daha sonra yeniden gündeme gelen Kural’ın aldığı kilolar dikkat çekmişti.

Günden güne eriyen ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. 20 kilo veren Arda Kural’ı görenler “Sahalara hoş geldin” yorumunda bulundu.

42 yaşındaki Arda Kural yeni paylaşımına “Yıllar sonra şapka taktım” notunu düştü.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Nasıl bu kadar kilo verdin”, “Sağlam zayıflamışsın”, “Baya zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bir dizide başrol bekliyoruz” yorumlarında bulundu.



