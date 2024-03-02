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  4. 20 kilo vermişti, yeni dizisinde üzerini çıkardı! Bergüzar Korel'in o anları sosyal medyayı salladı

20 kilo vermişti, yeni dizisinde üzerini çıkardı! Bergüzar Korel'in o anları sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 12:46
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Londra- İstanbul arasında mekik dokuyan ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu defa yeni dizindeki sahneleri ile adından söz ettirdi. Düğüm dizisi için imaj tazeleyen ve 20 kilo veren ünlü ismin üzerini değiştirdiği anları sosyal medyayı salladı.

20 kilo vermişti, yeni dizisinde üzerini çıkardı! Bergüzar Korel'in o anları sosyal medyayı salladı

Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekranlara döndü. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, 8 ay gibi kısa sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü.

bergüzar

Şimdilerde yeni dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Bergüzar Korel Düğüm'ün bir bölümünde üzerini değiştirdi. Korel'in üzerini çıkardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bergüzar Korel sahne

Dizideki o anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 'Harika görünüyor', 'Fiziği mükemmel', 'Bu nasıl üç çocuk annesi?' gibi yorumlar yapıldı.

ser

Bir süredir İngiltere'nin Londra kentinde eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte yaşayan Bergüzar Korel set paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Hayatının zorluklarına dair paylaşımlar yapan Korel sosyal medyada tepki çekmişti.

Chef GPT


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Bergüzar Korel anne magazin ünlü oyuncu
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