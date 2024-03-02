20 kilo vermişti, yeni dizisinde üzerini çıkardı! Bergüzar Korel'in o anları sosyal medyayı salladı

Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekranlara döndü. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, 8 ay gibi kısa sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü.

Şimdilerde yeni dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Bergüzar Korel Düğüm'ün bir bölümünde üzerini değiştirdi. Korel'in üzerini çıkardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dizideki o anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 'Harika görünüyor', 'Fiziği mükemmel', 'Bu nasıl üç çocuk annesi?' gibi yorumlar yapıldı.

Bir süredir İngiltere'nin Londra kentinde eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte yaşayan Bergüzar Korel set paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Hayatının zorluklarına dair paylaşımlar yapan Korel sosyal medyada tepki çekmişti.





