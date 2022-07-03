20 öğretmen atamasında kontenjan dağılımı açıklandı! Dikkat çeken rakamlar…

Son dakika haberi: Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu hakkında MEB’İn yayınladığı duyuru için TIKLAYIN…

Milli Eğitim Bakanı Özer'in canlı yayında yaptığı açıklama şu şekilde:

Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden branş dağılımını paylaşacağız. Atamalarda en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz, orada seferberlik başlattık. 3 bin yeni anaokulu süreci devam ediyor.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

ANAOKULU SEFERBERLİĞİ

İstanbul gerçekten öğrenci sayısının en fazla olduğu çok kapsamlı bir eğitim verildiği şehrimiz. Ana okullara çok önem veriyoruz, atamalarda çok önem veriyoruz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesi eğitim çok kritik bir eğitim. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okul öncesi eğitimi güçlendireceğiz. 3 bin tane yeni anaokulu yapılacak. 40 bin tane yeni ana sınıfı açalım istedik. Bir şeye odaklandığımız zaman çok hızlı şekilde bürokraside ilerliyoruz. Planlamamızın çok önünde gidiyoruz.

Okul öncesi eğitim genelde 3 ila 5 yaş arasıdır. Okul öncesi eğitim çoğu şeyin oturduğu dönem, öğrenmenin, kişilik gelişiminin. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencinin suça eğilimiyle okul öncesi eğitime gitmeyen öğrencinin arasında çok fark var.

KAYIT DÖNEMİNDEKİ BAĞIŞ PARASI, KAYIT PARASI

1 Temmuz'da kayıtlar başladı, şimdi eğitim sistemimizde velilerimizin iki şikayetçi olduğu konu vardı. Biri bağış ve kayıt paralarıydı diğeri yardımcı kaynaklardı. Okullarımızın ihtiyacı olan 1 milyar lirayı sağlıyoruz. Dolayısıyla velilerden para istenilecek durum kalmıyor. İlk kez bu yaz itibarıyla okullara bütçe gönderiyoruz.



