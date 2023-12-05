'20 tane TikTok hesabı var' dediği eşi evden kaçtı! Karı-koca canlı yayınında yüzleşti! 'Amcamın oğlu' dedi gerçek başka çıktı

Show Tv'de hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına bu defa Musa Bey'in anlattıkları damga vurdu. Bir aydır eşine ulaşamadığını söyleyen Musa Bey eşi Vediha'yı bulmak için ünlü sunucudan yardım istedi.

Evlendikten 6 ay sonra sorunların başladığını söyleyen Musa Bey eşinin 20 tane TikTok hesabının olduğunu ve buradan 5-10 milyar kazandığını açıkladı. Başka erkeklerle fotoğraflarını kendisine attığını söyleyen Musa Bey eşi Vediha Hanım'la canlı yayında yüzleşti.

Eşinin söylediği herşeyin yalan olduğunu söyleyen Vediha Hanım hakkında ortaya çıkan bir gerçek daha herkesi şaşırttı. Amcasının oğlu diyerek tanıttığı kişinin sevgilisi olduğu öğrenildi.

Didem Arslan Yılmaz, Vediha Hanım'a ısrarla yanındaki kişinin amcasının oğlu olup olmadığını sordu. Vediha Hanım ise; 'Amcamın oğlu ama ben TikTok'tan tanıştım' diyerek cevap verdi.

Ünlü sunucu ise, 'Amcanın oğlu ile TikTok'tan nasıl tanışıyorsun? Beynimizi yakma' diyerek tepki gösterdi. Musa Bey ve Vediha Hanım'ın canlı yayında yüzleştiği anlarda tansiyon yükseldi. Didem Arslan Yılmaz ise 'Boşanmadan başka biriyle birlikte olamazsın' diyerek isyan etti.





