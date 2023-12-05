MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. '20 tane TikTok hesabı var' dediği eşi evden kaçtı! Karı-koca canlı yayınında yüzleşti! 'Amcamın oğlu' dedi gerçek başka çıktı

'20 tane TikTok hesabı var' dediği eşi evden kaçtı! Karı-koca canlı yayınında yüzleşti! 'Amcamın oğlu' dedi gerçek başka çıktı

05.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı işlediği konularla gündemden düşmüyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan programa bu defa bir karı kocanın yüzleştiği anlar damga vurdu. '20 tane TikTok hesabı var' dediği eşi evden kaçan Musa Bey, Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istemek için programa başvurdu. Musa Bey ve eşinin anlattıkları herkesi şoke etti.

Show Tv'de hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına bu defa Musa Bey'in anlattıkları damga vurdu. Bir aydır eşine ulaşamadığını söyleyen Musa Bey eşi Vediha'yı bulmak için ünlü sunucudan yardım istedi.

didem üçlü

Evlendikten 6 ay sonra sorunların başladığını söyleyen Musa Bey eşinin 20 tane TikTok hesabının olduğunu ve buradan 5-10 milyar kazandığını açıkladı. Başka erkeklerle fotoğraflarını kendisine attığını söyleyen Musa Bey eşi Vediha Hanım'la canlı yayında yüzleşti.

vediha didem

Eşinin söylediği herşeyin yalan olduğunu söyleyen Vediha Hanım hakkında ortaya çıkan bir gerçek daha herkesi şaşırttı. Amcasının oğlu diyerek tanıttığı kişinin sevgilisi olduğu öğrenildi.

tiktok

Didem Arslan Yılmaz, Vediha Hanım'a ısrarla yanındaki kişinin amcasının oğlu olup olmadığını sordu. Vediha Hanım ise; 'Amcamın oğlu ama ben TikTok'tan tanıştım' diyerek cevap verdi.

didem arslan

Ünlü sunucu ise, 'Amcanın oğlu ile TikTok'tan nasıl tanışıyorsun? Beynimizi yakma' diyerek tepki gösterdi. Musa Bey ve Vediha Hanım'ın canlı yayında yüzleştiği anlarda tansiyon yükseldi. Didem Arslan Yılmaz ise 'Boşanmadan başka biriyle birlikte olamazsın' diyerek isyan etti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dişleri sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdıDişleri sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdı
Ünlü futbolcuyu aradığı anlar gündem oldu! Bomba sözlerÜnlü futbolcuyu aradığı anlar gündem oldu! Bomba sözler
"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan didem arslan yılmaz Didem Arslan canlı ele istedi
En Çok Okunan Haberler
Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak! Japon deprem uzmanı açıkladı

Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak! Japon deprem uzmanı açıkladı

Özel’den İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk açıklama! 'Eski dosttan düşman olmaz'

Özel’den İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk açıklama! 'Eski dosttan düşman olmaz'

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Törene el ele gelince olay oldular

Törene el ele gelince olay oldular

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu!

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.