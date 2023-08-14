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"20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor

14.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Woman By Aaron Vivancos" adlı eser sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivalde, İspanyol Flamenko Dans Topluluğu sahne aldı.

Koreografisi Aaron Vivancos'a, müzikleri Aaron Vivancos ve Gonzalo Garcia'a ait eser, festivalde flamenko rüzgarı estirdi.

Gösteriyi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda sanatsever izledi. İspanyol Flamenko Dans Topluluğu, performansıyla beğeni topladı.

Sanatseverlerin yirmi yıldır yoğun ilgi ile takip ettiği festivalin kapanışı 16-17 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Don Kişot" adlı eseriyle yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Muğla Bodrum flamenko ispanyol

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