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20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na iyi başladı

25.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na iyi başladı

20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman mücadelelerinde ilk iki maçını galibiyetle tamamladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk maçında Güney Afrika'yı 8-2 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada da Bosna Hersek'i 6-4 mağlup etti.

Milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında bu akşam TSİ 21.30'da Avustralya'yla karşılaşacak.

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