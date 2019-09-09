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20 yıl bekledi, sonunda o yarışmayı kazandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Televizyonda izlediğimiz bilgi yarışmalarından biri olan ve senelerdir devam eden "Kim Milyoner Olmak İster?" programının Almanya versiyonunda ilginç bir olay yaşandı.

“Kim Milyoner Olmak İster?” ülkemizde de en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri. Bu yarışmanın ise dünyanın pek çok yerinde farklı versiyonları yapılıyor. Bugüne kadar ise yarışmayı tamamen bitirip büyük ödülün sahibi olan kişi sayısı az. Yarışmanın Almanya versiyonunda ise Jan Stroh isimli katılımcı, tüm sorulara doğru cevap vererek büyük ödülü kazandı. Ancak Stroh’un bu ödülü kazanma hikayesi oldukça ilginç. Tam 20 yıl bekledikten sonra hayattaki en büyük amacına ulaşan Stroh’un hikayesine gelin yakından bakalım!

DEFALARCA BAŞVURU YAPTI

Avukat olan Jan Stroh, 35 yaşında ve Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşıyor. Almanya’da “Wer wird Millionär?” adıyla yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” programına katılmak için defalarca başvuru yaptı fakat hep reddedildi.

15 YIL BOYUNCA İZLEDİ

Yılmadan başvuru yapmaya devam etti ve “en sadık yarışmacı” unvanını alarak ilk başvurusunun 20. yılında yarışmaya çağrıldı. Stroh, bu yarışmayı kazanmak için hiç durmadan çalıştı. Peki ama programa nasıl hazırlandı? Yarışmacı olarak seçilmeden önce tam 15 yıl boyunca yarışmanın eski bölümlerini izledi. Tam tamına bin 407 bölüm! Stroh, bir şeyler öğrenmek ve yeni bilgileri kendine katabilmek adına her bölümü kaçırmadan izlediğini söyledi. Tüm bölümleri izleyerek hem yarışmanın formatını anladı hem de az da olsa sorular hakkında fikir sahibi oldu.

EVİNİN BODRUMUNA STÜDYO KURDU

Tüm bölümleri izlemesinin yanı sıra, evinin bodrum katında yarışma stüdyosunun aynısını kurdu ve bu stüdyoda soruları defalarca yanıtladı. Alman versiyonunda stüdyonun deniz manzarasına benzeyen bir zemini var. Stroh, hem bunu hem de gerçek stüdyoda bulunan palmiye ağaçlarını kendi kurduğu stüdyosuna ekledi. Sorulardan sonra gelen ses ve alkış efektleri bile taklit ettiği stüdyosunda vardı. Stroh, yarışmaya katıldığında taklit stüdyosunun onun çalışmasında olumlu etkisi olduğunu söyledi.

HEYECANDAN BAYILMAKTAN KORKTU

Bu yarışmayı bir amaç haline getiren Stroh’un en büyük korkusu sunucu Herr Jauch’un karşısında otururken heyecandan bayılmaktı. Stroh, bu korkusunu aşmak için sürekli kendine evinde yarışıyormuş gibi yarışması gerektiğini söyledi ve bu şekilde sakinleşmeye çalıştı. Yoksa heyecanı oldukça büyüktü. 500 Euro’luk soruyu cevapladıktan sonra Stroh biraz daha rahatladı.

6 MİLYON KİŞİ ONU İZLEDİ

Tüm çabalarının sonucunda istediği yere kadar geldi ve 1 milyon Euro değerindeki soruyu açtırdı. Stroh için oldukça önemli olan soru şöyle soruldu: “Hangi Grimm masalı ‘Bir varmış bir yokmuş’ sözüyle başlamaz?”. Verdiği “Şanslı Hans” doğru cevabıyla ödülün sahibi oldu. Almanya’da yayınlanan bu programda Stroh’un katıldığı bölüm tam 6 milyon kişi tarafından izlendi ve herkes onun ne yapacağını merak ederek ekran başına kitlendi.

ÖDÜLLE NE YAPACAĞINI AÇIKLADI

Büyük ödülden sonra Stroh, avukat olmaktan vazgeçmediğini ve ödülünü yeni takım elbiseler almak, Avustralya’ya tatile gitmek ve hayır işleri yapmakla değerlendireceğini açıkladı. Bunlar haricinde Stroh kazandığı ödülle taklitle oluşturduğu stüdyosunu daha da geliştireceğini söyledi.

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