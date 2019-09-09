20 yıl bekledi, sonunda o yarışmayı kazandı!

“Kim Milyoner Olmak İster?” ülkemizde de en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri. Bu yarışmanın ise dünyanın pek çok yerinde farklı versiyonları yapılıyor. Bugüne kadar ise yarışmayı tamamen bitirip büyük ödülün sahibi olan kişi sayısı az. Yarışmanın Almanya versiyonunda ise Jan Stroh isimli katılımcı, tüm sorulara doğru cevap vererek büyük ödülü kazandı. Ancak Stroh’un bu ödülü kazanma hikayesi oldukça ilginç. Tam 20 yıl bekledikten sonra hayattaki en büyük amacına ulaşan Stroh’un hikayesine gelin yakından bakalım!

DEFALARCA BAŞVURU YAPTI

Avukat olan Jan Stroh, 35 yaşında ve Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşıyor. Almanya’da “Wer wird Millionär?” adıyla yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” programına katılmak için defalarca başvuru yaptı fakat hep reddedildi.

15 YIL BOYUNCA İZLEDİ

Yılmadan başvuru yapmaya devam etti ve “en sadık yarışmacı” unvanını alarak ilk başvurusunun 20. yılında yarışmaya çağrıldı. Stroh, bu yarışmayı kazanmak için hiç durmadan çalıştı. Peki ama programa nasıl hazırlandı? Yarışmacı olarak seçilmeden önce tam 15 yıl boyunca yarışmanın eski bölümlerini izledi. Tam tamına bin 407 bölüm! Stroh, bir şeyler öğrenmek ve yeni bilgileri kendine katabilmek adına her bölümü kaçırmadan izlediğini söyledi. Tüm bölümleri izleyerek hem yarışmanın formatını anladı hem de az da olsa sorular hakkında fikir sahibi oldu.