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2000'lerin popüler ismi Göktan yıllar sonra geri döndü! Son hali şaşırttı

01.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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2000'lerin popüler ismi Göktan yıllar sonra geri döndü! Son hali şaşırttı

2000'li yıllarda 'Efsane', 'Mevsimler' ve 'Sen' gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Göktan, şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. Göktan, 'Bugünlerde' isimli yepyeni şarkısını 29 Ocak tarihinde Razaki Müzik etiketi ile dinleyicilerle buluşturdu. Göktan'ın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı...

Snob Magazin'in haberine göre; projenin prodüktörlüğünün yanı sıra söz, beste, düzenleme çalışmalarına da imzasını atan Göktan, yine kendine özgü sesi ve tarzıyla Bugünlerde şarkısında duygusal ve modern bir çalışma ortaya çıkarıyor. Çalışmanın fotoğrafları Adem Akçay imzası taşıyor.

Göktan (2)

En son yayınladığı ''Derinlerde'' ve ''Soruyor Kalbim'' çalışmalarının devamı olan ''Bugünlerde'' şarkısını yayınlamanın heyecanını yaşayan sanatçı, dinleyicilerle yeniden buluştuğu bu üçüncü şarkısında sakin ve bir o kadar etkileyici bir yorum sunuyor.
Göktan (5)

Göktan'ın yeni şarkısı Bugünlerde, Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. 48 yaşındaki Göktan'ın yıllar içerisindeki değişimi ise oldukça dikkat çekti.


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