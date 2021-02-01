2000'lerin popüler ismi Göktan yıllar sonra geri döndü! Son hali şaşırttı

Snob Magazin'in haberine göre; projenin prodüktörlüğünün yanı sıra söz, beste, düzenleme çalışmalarına da imzasını atan Göktan, yine kendine özgü sesi ve tarzıyla Bugünlerde şarkısında duygusal ve modern bir çalışma ortaya çıkarıyor. Çalışmanın fotoğrafları Adem Akçay imzası taşıyor.

En son yayınladığı ''Derinlerde'' ve ''Soruyor Kalbim'' çalışmalarının devamı olan ''Bugünlerde'' şarkısını yayınlamanın heyecanını yaşayan sanatçı, dinleyicilerle yeniden buluştuğu bu üçüncü şarkısında sakin ve bir o kadar etkileyici bir yorum sunuyor.



Göktan'ın yeni şarkısı Bugünlerde, Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. 48 yaşındaki Göktan'ın yıllar içerisindeki değişimi ise oldukça dikkat çekti.



