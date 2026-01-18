MAGAZİN

Emily Ratajkowski’den iddialı paylaşım! İç çamaşırlı poz

Emily Ratajkowski, Instagram’da paylaştığı cesur iç çamaşırı videosuyla sosyal medyayı salladı; 34 yaşındaki ünlü modelin iddialı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Emily Ratajkowski’den iddialı paylaşım! İç çamaşırlı poz

Amerikalı model Emily Ratajkowski, Instagram’da paylaştığı cesur iç çamaşırı videosuyla sosyal medyada adeta ortalığı ısıttı. 34 yaşındaki ünlü isim, dantel detaylara sahip, askılı jartiyerli bir iç çamaşırı takımıyla ayna karşısında verdiği pozlarda kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

Model, evinde çektiği videoda yalın ayak diz çökerek verdiği pozlarla fit vücudunu ve kaslı karın bölgesini sergiledi. Ratajkowski, söz konusu paylaşımla İngiliz modern moda markası Lounge Lingerie’nin tanıtımını yaptı.

Emily Ratajkowski’den iddialı paylaşım! İç çamaşırlı poz 1

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri videoya adeta övgü yağdırdı. Yorumlarda “Kelimeler kifayetsiz”, “Emily, sen sanatsın” gibi ifadeler dikkat çekti.

Öte yandan Emily Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani’yi konu alan cesur bir paylaşımı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Emily Ratajkowski
