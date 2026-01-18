Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney gündem olmaya devam ediyor. "Ben utanılacak hiç bir şey yapmadım" diyen şarkıcı yine adından söz ettirdi.

Yusuf Güney, açtığı canlı yayında Ağrı’da verdiği konserin ardından yaptığı astral seyahatte yaşadıklarını anlattı.

“Görünen varlıklar vardı, onları anlatmamı istemeyenlerle uğraştım" diyen Güney şunları söyledi:

"Baktılar ki laf dinlemiyorum, bana cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem ve delirmem için… Evin içinde otururken geliyorlardı, fiziki olarak görüyordum. Başta çok korkmaya başladım, sonra bu durum çok normalleşti. Öyle varlıklar vardı ki isimlerini söylüyorlardı. Aklınızın alamayacağı şeyler yaşadım. Evdeki kediyi delirttiler; evin içinde gördüğü varlıklardan çıldırıyordu."