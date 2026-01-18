MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve testi pozitif çıkan Yusuf Güney yine garip açıklamalarda bulundu. Güney kendisine 'cin kavmi yolladığını' iddia etti.

Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney gündem olmaya devam ediyor. "Ben utanılacak hiç bir şey yapmadım" diyen şarkıcı yine adından söz ettirdi.

Yusuf Güney, açtığı canlı yayında Ağrı’da verdiği konserin ardından yaptığı astral seyahatte yaşadıklarını anlattı.

“Görünen varlıklar vardı, onları anlatmamı istemeyenlerle uğraştım" diyen Güney şunları söyledi:

Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar 1

"Baktılar ki laf dinlemiyorum, bana cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem ve delirmem için… Evin içinde otururken geliyorlardı, fiziki olarak görüyordum. Başta çok korkmaya başladım, sonra bu durum çok normalleşti. Öyle varlıklar vardı ki isimlerini söylüyorlardı. Aklınızın alamayacağı şeyler yaşadım. Evdeki kediyi delirttiler; evin içinde gördüğü varlıklardan çıldırıyordu."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emily Ratajkowski’den iddialı paylaşım! İç çamaşırlı pozEmily Ratajkowski’den iddialı paylaşım! İç çamaşırlı poz
'TV'de yayınlamayacak!' O ceza ortaya çıktı'TV'de yayınlamayacak!' O ceza ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.