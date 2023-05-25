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2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo'nun son halini gören şaştı kaldı! "Mükemmel bir değişim"

25.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla 2000'lerde fırtınalar estiren Rober Hatemo'un son hali gündem oldu. Senden Çok Var, Beyaz ve Sen gibi şarkılarla hafızalara kazınan Hatemo şimdilerde 48 yaşında. Ünlü ismin son halini gören bazı takipçileri "Mükemmel bir değişim" derken bazı takipçileri ise "Hala eskisi gibi" yorumunda bulundu.

2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo'nun son halini gören şaştı kaldı! "Mükemmel bir değişim"

Senden Çok var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi başarılı şarkılarla pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo'nun son hali çok şaşırttı.

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2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo, giyim tarzı ve sahne performansı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

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Çanakkale’de dünyaya gelen Hatemo, ilk olarak 1997 yılında 'Esmer' şarkısıyla sevenlerine merhaba dedi. İlk albümünün başarısının ardından 1998 yılında yeni albümü için hazırlıklara başladı.

rober-hatemo-son-hali

2003 yılında çıkardığı Aşksız Prens isimli dördüncü stüdyo albümü çok ses getirdi. Daha sonra üç buçuk yıl aranın ardından Sihirli Değnek adlı beşinci albümünü çıkardı.

rober-hatemo-son-hali-şaşırttı

Bu albümdeki Senden Çok Var ve Beyaz ve Sen şarkıları ile milyonlara ulaştı.

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Ünlü ismin son halini gören bazı takipçileri "Mükemmel bir değişim" yorumunda bulunurken bazı takipçileri ise "Hala eskisi gibi" dedi.

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rober-hatemo-son-halini-gören-şaştı-kaldı

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