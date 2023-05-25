2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo'nun son halini gören şaştı kaldı! "Mükemmel bir değişim"

Senden Çok var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi başarılı şarkılarla pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo'nun son hali çok şaşırttı.

2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo, giyim tarzı ve sahne performansı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Çanakkale’de dünyaya gelen Hatemo, ilk olarak 1997 yılında 'Esmer' şarkısıyla sevenlerine merhaba dedi. İlk albümünün başarısının ardından 1998 yılında yeni albümü için hazırlıklara başladı.

2003 yılında çıkardığı Aşksız Prens isimli dördüncü stüdyo albümü çok ses getirdi. Daha sonra üç buçuk yıl aranın ardından Sihirli Değnek adlı beşinci albümünü çıkardı.

Bu albümdeki Senden Çok Var ve Beyaz ve Sen şarkıları ile milyonlara ulaştı.

Ünlü ismin son halini gören bazı takipçileri "Mükemmel bir değişim" yorumunda bulunurken bazı takipçileri ise "Hala eskisi gibi" dedi.