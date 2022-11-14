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2000'lerin yakışıklı prensi Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti

14.11.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla 2000'lerin başında fırtınalar estiren Gökhan Özen, bir süredir gözlerden bir hayat sürüyor. Yurt dışında yaşayan ünlü şarkıcı, adeta yıllara meydan okuyor.

2000'lerin yakışıklı prensi Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle şaşırttı.

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta ikamet ediyor.

2000'lerin yakışıklı prensi Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti

Sosyal medyada hayatına dair paylaşım yapmaktan kaçınan 42 yaşındaki Gökhan Özen, kendisini merak eden takipçilerine ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' demişti.

2000'lerin yakışıklı prensi Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti

''Ülkenin dertli durumları nedeniyle bazı projelerimi durdurdum'' diyen yıldız, bir süre daha Türkiye'ye dönmeyeceğini duyurdu.

2000'lerin yakışıklı prensi Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti

2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin'i görmek için zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti, 2016 yılında boşanmıştı.


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