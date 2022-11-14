2000'lerin yakışıklı prensi Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle şaşırttı.

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta ikamet ediyor.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşım yapmaktan kaçınan 42 yaşındaki Gökhan Özen, kendisini merak eden takipçilerine ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' demişti.

''Ülkenin dertli durumları nedeniyle bazı projelerimi durdurdum'' diyen yıldız, bir süre daha Türkiye'ye dönmeyeceğini duyurdu.

2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin'i görmek için zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti, 2016 yılında boşanmıştı.



