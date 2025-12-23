Hülya Avşar ölümden döndü! Lüks otomobiliyle kaza yaptı

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.

Şimdilerde yeni rolü ile gündemde olan ünlü isim bu defa korkuttu. Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

Hülya Avşar fren yerine gaza basınca aracını duvara çarptı. Duvarın arkası denizdi. Büyük tehlike atlatan Avşar, son anda otomobilinin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı serviste tamir edildi.