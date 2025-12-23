MAGAZİN

Hülya Avşar ölümden döndü! Lüks otomobiliyle kaza yaptı

Şimdilerde ''Aynı Yağmur Altında'' dizisiyle birlikte ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'dan korkutan haber geldi. Hülya Avşar'ın Tarabya Sahili'nde otomobiliyle kaza yaptığı öğrenildi. Avşar'ın fren yerine gaza batığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar ölümden döndü! Lüks otomobiliyle kaza yaptı
Öznur Yaslı İkier

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.

Şimdilerde yeni rolü ile gündemde olan ünlü isim bu defa korkuttu. Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

Hülya Avşar ölümden döndü! Lüks otomobiliyle kaza yaptı 1

Hülya Avşar fren yerine gaza basınca aracını duvara çarptı. Duvarın arkası denizdi. Büyük tehlike atlatan Avşar, son anda otomobilinin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı serviste tamir edildi.

Hülya Avşar ölümden döndü! Lüks otomobiliyle kaza yaptı 2

Hülya Avşar
