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2012'de UNESCO listesine girmişti! İkinci Efes gün yüzüne çıkıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Roma döneminden kalma duvarlar üzerlerindeki toprak dolgu kaldırılıyor.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi'deki çayda, su seviyesi yükseltilerek kayıkların yüzdürülmesine yönelik "Penkalas Projesi" çalışmaları sürüyor.

Kazı Başkan Vekili ve Penkalas Projesi Koordinatörü Fikret Aksoy, AA muhabirine, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki bölgede, daha önce Alman arkeologların yaptığı kazıların, 8 yıldır devletin izniyle çeşitli üniversitelerden Türk arkeolog ve uzmanlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Adını çayın antik dönemdeki isminden alan Penkalas Projesi'nin çizimlerinin 2012'de başladığını belirten Aksoy, "Günümüzde Kocaçay olarak bilinen bu akarsunun iki tarafındaki duvarları düzenleyerek su seviyesini yükselteceğiz. Burada sandallar yüzdürerek antik çağdaki görünümünü kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Aksoy, proje kapsamında nehirdeki antik Roma köprülerinin restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

'ÇAYDA ORTAYA ÇIKARILAN ROMA DUVARLARI VİNÇLERLE YERLEŞTİRİLECEK'

Antik kentte yaklaşık 4 ay önce, üzerlerinde toprak dolgu bulunan çay kenarındaki Roma duvarlarını gün ışığına çıkarmaya başladıklarını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Roma duvarlarının envanterini çıkardık. Çaydan yaklaşık bin civarında taş eser çıkardık ve bunların da envanterlerini hazırladık. Projenin maliyeti yaklaşık 7 milyon lira. Kültür ve Turizm Bakanlığından 1 milyon lira, Kütahya Valiliğinden de 500 bin lira çıkarılan ödenekle bu yıl çalışmalara başladık. Şu anda yürütülen çalışmalarda çaydaki duvarın önündeki dolgu toprakları kaldırıyoruz. Daha sonra burada muayene (sondaj) çukurları açılacak ve vinçler yardımıyla Roma dönemindeki duvarlar eski yerlerine yerleştirilecek. Burada yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sergi alanları olacak. Gerekli ödeneklerin sağlanması durumunda gelecek yıl da su seviyesi yükseltilerek proje tamamlanma aşamasına geçecek."

'ANTİK KENTTE TURİZM DAHA DA CANLANACAK'

Fikret Aksoy, Çavdarhisar evleri olarak bilinen, Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan binaların restore edildikten sonra özel sektör tarafından kafe ve restoran olarak işletileceğini belirtti.

Penkalas Projesi ile antik kentteki turizmin daha da canlanacağını vurgulayan Aksoy, "Çayın üzerinde sandalların gezdirilecek olması ve çevresinde sosyal kültürel yapılar olması, dikkatleri Aizanoi Antik Kenti'ne çekecek. Bu durum turizm açısından hem ilçeye hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Günümüzde kentin ortasından geçen Venedik ve Eskişehir Porsuk Çayı örneği var ancak antik bir kentin ortasından geçen ve kayıkların yüzdürüleceği bir proje olması dolayısıyla dünyada ilk ve tek." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Çavdarhisar

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