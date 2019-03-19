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2018'de en çok ziyaret edilen şehirler açıklandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 19.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Euromonitor verilerine dayanarak derlenen araştırmaya göre 2018 yılında en fazla ziyaretçiye ev sahibi olan şehirler belli oldu. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Hong Kong olurken Türkiye'den de iki kent listeye girdi.

İşte Hong Kong'un birinci sırayı aldığı dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri.

İşte en çok ziyaret edilen şehirler

1. Hong Kong

1. Hong Kong
Hong Kong / Hong Kong

2. Bangkok

2. Bangkok
Bangkok / Tayland

3. Londra

3. Londra
Londra / İngiltere

4. Singapur

4. Singapur
Singapur / Singapur

5. Makao

5. Makao
Makao / Makao

7. Dubai

7. Dubai
Dubai / BAE

6. Paris

6. Paris
Paris / Fransa

8. New York

8. New York
New York / ABD

9. Kuala Lumpur

9. Kuala Lumpur
Kuala Lumpur / Malezya

10. Shenzen

10. Shenzen
Shenzen / Çin

11. İstanbul

11. İstanbul
İstanbul / Türkiye

12. Delhi

12. Delhi
Delhi / Hindistan

13. Phuket

13. Phuket
Phuket / Tayland

14. Antalya

14. Antalya
Antalya / Türkiye
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Anahtar Kelimeler:
Seyahat istanbul Antalya Hong Kong

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