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2018’in en iyi akıllı telefonları

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 20.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

Teknolojinin hızla geliştiği şu günlerde telefonların yeni özellikler kazanması da giderek hızlanıyor. En iyi kaliteyi sunmak isteyen dev firmalar da kısa süreli aralıklarla ürünlerini geliştirerek pazara sunuyor. Peki fazlaca çeşidin bulunduğu akıllı telefon seçiminde tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Derlenilen bu bilgilerle en iyi akıllı telefonu seçerken bakmanız gereken özelliklere hızla göz atabilirsiniz. İşte 2018'in en iyi telefonları ve kullanıcılarına sunduğu özellikler...

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İşte en iyi akıllı telefonlar

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

SAMSUNG GALAXY NOTE 9
6.4 inç ekran
128 GB depolama
6 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera

HUAWEI MATE 20 PRO

HUAWEI MATE 20 PRO
6.39 inç ekran
128 GB depolama
6 GB RAM
4 bin 200 mAh batarya
40 MP kamera

GOOGLE PIXEL 3 XL

GOOGLE PIXEL 3 XL
6.3 inç ekran
64 GB depolama
4 GB RAM
3 bin 430 mAh batarya
12.2 MP kamera

IPhone XS Max

IPhone XS Max
6.5 inç ekran
64 GB’dan başlayan depolama seçeneği
4 GB RAM
3 bin 174 mAh batarya
12 MP kamera

ONEPLUS 6T

ONEPLUS 6T
6.41 inç ekran
128 GB depolama
6 GB RAM
3 bin 700 mAh batarya
20 MP kamera

HUAWEI P20 PRO

HUAWEI P20 PRO
6.1 inç ekran
128 GB depolama
6 GB RAM
4 bin mAh batarya
40 MP kamera

IPhone XR

IPhone XR
6.1 inç ekran
64 GB’dan başlayan depolama seçeneği
3 GB RAM
2 bin 942 mAh batarya
12 MP kamera

LG V40 THINQ

LG V40 THINQ
6.4 inç ekran
64 GB depolama
6 GB RAM
3 bin 300 mAh batarya
12 +16 + 12 MP kamera

SONY XPERIA XZ3

SONY XPERIA XZ3
6 inç ekran
64 GB depolama alanı
4 GB RAM
3 bin 300 mAh batarya
19 MP kamera
SAMSUNG GALAXY S9 5.8 inç ekran
64 GB depolama
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon cep telefonu

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