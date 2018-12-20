2018’in en iyi akıllı telefonları

Derlenilen bu bilgilerle en iyi akıllı telefonu seçerken bakmanız gereken özelliklere hızla göz atabilirsiniz. İşte 2018'in en iyi telefonları ve kullanıcılarına sunduğu özellikler...
Amazon Türkiye'deki fiyatları incelemek için tıklayın!
İşte en iyi akıllı telefonlar
SAMSUNG GALAXY NOTE 9
6.4 inç ekran
HUAWEI MATE 20 PRO
6.39 inç ekran
GOOGLE PIXEL 3 XL
6.3 inç ekran
IPhone XS Max
6.5 inç ekran
64 GB’dan başlayan depolama seçeneği
ONEPLUS 6T
6.41 inç ekran
HUAWEI P20 PRO
6.1 inç ekran
64 GB’dan başlayan depolama seçeneği
LG V40 THINQ
6.4 inç ekran
SONY XPERIA XZ3
6 inç ekran
SAMSUNG GALAXY S9
5.8 inç ekran
Okuyucu Yorumları 0 yorum