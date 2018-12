2018’in en iyi filmleri

Aynı adlı romandan beyazperdeye uyarlanan Lean on Pete, 15 yaşındaki Charley Thompson’ın "Lean on Pete" adında başarısız bir yarış atı ile arkadaşlığını konu alır.

Lean on Pete

Whiplash ve La La Land’den sonra beklentileri bir hayli yükselten genç yönetmen Damien Chazelle, 2018 yılını boş geçmedi. Neil Armstrong’un biyografisini konu alan First Man (Ay’da İlk İnsan), yılın en iyilerinden biri olarak listelerdeki yerini almayı başardı.

First Man (Ay’da İlk İnsan)

Uslanmaz aksiyonseverler için adeta bir vaha olan Mission: Impossible – Fallout (Mission: Impossible – Yansımalar), yüksek temposu ile gönüllerde taht kurdu. Yaşlanmak nedir bilmeyen Tom Cruise’un her zamanki gibi başrolü üstlendiği serinin hayranları, beklentileri bir hayli yüksek olarak bir sonraki filmi beklemeye başladı bile.

Sorry to Bother You (Rahatsız Ettiğim için Özür Dilerim)

Ülkemizde vizyona girmeyen Sorry to Bother You (Rahatsız Ettiğim için Özür Dilerim), gösterildiği tüm festivallerden tam puan aldı. Yılın en orijinal filmlerinden biri olan bu tuhaf yapımın yönetmen koltuğunda Boots Riley oturuyor.