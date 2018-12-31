2018'in en sıra dışı espor sponsorlukları!

Daha genç bir endüstri olduğu için espor sponsor sayısı oldukça kısıtlı. Geleneksel sporların aksine espora sponsor olmayı düşünen büyük markalar, bu endüstrinin piyasada yeterince büyümediğini düşünüp çekimser davranıyor. Ancak bu zihniyet her geçen yıl değişiyor. 2018 yılı boyunca öyle ilginç sponsorluk anlaşmaları yapıldı ki geleneksel spor oyuncularını bile oldukça şaşırttı. Biz de bu yıl yapılan en ilginç beş sponsorluk anlaşmasını sizler için anlatmak istedik. 5. TSM’ye Sponsor Olan Gilette Espor organizasyonu Team SoloMid (TMS), 2017 yılında jilet markası Gilette‘le sponsorluk anlaşması imzalamıştı. O dönemde bu sponsorluk dolayısıyla pek çok standart uygulama yapıldı; sosyal medya hesaplarından yapılan reklamlar, TMS logolu ürünler vb. Ancak bu yıl Nisan ayında bu anlaşma çok ilginç bir yöne saptı. TMS ve Gilette, Twitch platformunu kullanarak yaptıkları yayın sırasında satın alma linkleri paylaşmaya başladı ve bu linklere tıklayıp Gilette ürünleri satın alan Twitch izleyicileri/yayıncıları, Twitch içinde kullanılabilen dijital para birimi Bits kazandı.

4. Epic Esports Events’e Sponsor Olan Citymobil Epic Esports Events, özellikle Moskova’da düzenlenen EPICENTER turnuvalarını organize eden çok büyük bir etkinlik şirketi. Ancak bu şirket sadece yaptığı etkinliklerle değil, sponsorluk anlaşmalarıyla da espor dünyasında nam saldı. Moskova’daki Uber benzeri bir taksi hizmeti sunan Citymobil firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalayan Epic Esports, turnuvaya katılan tüm oyuncuları premium araç ve şoförlerle şehirde dolaştırdı ve turnuvanın yapılacağı stadyuma taşıdı. Bu kadarla da kalmadı, “espor turizmi” adı altında çalışmaya başlayan Citymobil taksileri, turnuvalara izleyici olarak katılacak herkesi de indirimli bir şekilde stadyuma taşıdı. Bu sponsorluk anlaşması, espor turizminin diğer şehir ve ülkelerde de yaygınlaşmasına, hatta doğrudan o şehrin yerel kuruluşlarıyla yapılacak anlaşmalara da zemin hazırladı diyebiliriz. 3. Leauge of Legends Şampiyonası’na Sponsor Olan Danimarka Kan Bankası Sanquin Evet, yanlış okumadınız, Danimarkalı bir kan bankası olan Sanquin, bu Ağustos’ta düzenlenen Avrupa’nın en büyük League of Legends turnuvasına sponsor oldu.

Sanquin, turnuva sırasında ilginç bir yaklaşım izlemiş ve her maçta dökülen ilk kanı (first blood) bizzat anons etmişti. Ama bu sponsorluğu ilginç kılan asıl madde bu değil elbette. Sadece kan bağışı bilincini izleyicilere aşılamakla kalmak istemeyen banka, ilk kez kan bağışı yapacak donörlere League of Legends oyunu içinde karakter kostümü satın alabilecekleri özel bir kod hediye etti. Sanquin kan bankası, bu sponsorluk anlaşması olmadan da bu kodu hediye edebilirdi ancak Avrupa League of Legends Şampiyonası’na sponsor olarak çok daha büyük bir kitleye ulaşmayı başardı. 2. ESL’ye Sponsor Olan DHL DHL firmasını bilmeyen yoktur ki espor sponsorları içinde izleyicileriyle DHL’den daha sıkı bir bağ kuran başka bir firma yoktur diyebiliriz. Dünyanın en büyük espor organizasyon şirketlerinden biri olan ESL (Electronic Sports League)’le sponsorluk anlaşması imzalayan DHL, Hamburg’ta düzenlenen ESL One turnuvasında özel bir Dota 2 videosu yayınlamış ve videoda, oyunculara eşyalarını taşıyan kurye olarak EffiBOT adında küçük bir DHL depo robotu görmüştük. Video boyunca, izleyiciler DHL’in adını haykırarak tezahürat yapmıştı.