2018'in en sıra dışı espor sponsorlukları!

Daha genç bir endüstri olduğu için espor sponsor sayısı oldukça kısıtlı. Geleneksel sporların aksine espora sponsor olmayı düşünen büyük markalar, bu endüstrinin piyasada yeterince büyümediğini düşünüp çekimser davranıyor.
Ancak bu zihniyet her geçen yıl değişiyor. 2018 yılı boyunca öyle ilginç sponsorluk anlaşmaları yapıldı ki geleneksel spor oyuncularını bile oldukça şaşırttı. Biz de bu yıl yapılan en ilginç beş sponsorluk anlaşmasını sizler için anlatmak istedik.
5. TSM’ye Sponsor Olan Gilette
Espor organizasyonu Team SoloMid (TMS), 2017 yılında jilet markası Gilette‘le sponsorluk anlaşması imzalamıştı. O dönemde bu sponsorluk dolayısıyla pek çok standart uygulama yapıldı; sosyal medya hesaplarından yapılan reklamlar, TMS logolu ürünler vb.
Ancak bu yıl Nisan ayında bu anlaşma çok ilginç bir yöne saptı. TMS ve Gilette, Twitch platformunu kullanarak yaptıkları yayın sırasında satın alma linkleri paylaşmaya başladı ve bu linklere tıklayıp Gilette ürünleri satın alan Twitch izleyicileri/yayıncıları, Twitch içinde kullanılabilen dijital para birimi Bits kazandı.
4. Epic Esports Events’e Sponsor Olan Citymobil
Epic Esports Events, özellikle Moskova’da düzenlenen EPICENTER turnuvalarını organize eden çok büyük bir etkinlik şirketi. Ancak bu şirket sadece yaptığı etkinliklerle değil, sponsorluk anlaşmalarıyla da espor dünyasında nam saldı.
Moskova’daki Uber benzeri bir taksi hizmeti sunan Citymobil firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalayan Epic Esports, turnuvaya katılan tüm oyuncuları premium araç ve şoförlerle şehirde dolaştırdı ve turnuvanın yapılacağı stadyuma taşıdı. Bu kadarla da kalmadı, “espor turizmi” adı altında çalışmaya başlayan Citymobil taksileri, turnuvalara izleyici olarak katılacak herkesi de indirimli bir şekilde stadyuma taşıdı. Bu sponsorluk anlaşması, espor turizminin diğer şehir ve ülkelerde de yaygınlaşmasına, hatta doğrudan o şehrin yerel kuruluşlarıyla yapılacak anlaşmalara da zemin hazırladı diyebiliriz.
3. Leauge of Legends Şampiyonası’na Sponsor Olan Danimarka Kan Bankası Sanquin
Evet, yanlış okumadınız, Danimarkalı bir kan bankası olan Sanquin, bu Ağustos’ta düzenlenen Avrupa’nın en büyük League of Legends turnuvasına sponsor oldu.
Sanquin, turnuva sırasında ilginç bir yaklaşım izlemiş ve her maçta dökülen ilk kanı (first blood) bizzat anons etmişti. Ama bu sponsorluğu ilginç kılan asıl madde bu değil elbette.
Sadece kan bağışı bilincini izleyicilere aşılamakla kalmak istemeyen banka, ilk kez kan bağışı yapacak donörlere League of Legends oyunu içinde karakter kostümü satın alabilecekleri özel bir kod hediye etti. Sanquin kan bankası, bu sponsorluk anlaşması olmadan da bu kodu hediye edebilirdi ancak Avrupa League of Legends Şampiyonası’na sponsor olarak çok daha büyük bir kitleye ulaşmayı başardı.
2. ESL’ye Sponsor Olan DHL
DHL firmasını bilmeyen yoktur ki espor sponsorları içinde izleyicileriyle DHL’den daha sıkı bir bağ kuran başka bir firma yoktur diyebiliriz.
Dünyanın en büyük espor organizasyon şirketlerinden biri olan ESL (Electronic Sports League)’le sponsorluk anlaşması imzalayan DHL, Hamburg’ta düzenlenen ESL One turnuvasında özel bir Dota 2 videosu yayınlamış ve videoda, oyunculara eşyalarını taşıyan kurye olarak EffiBOT adında küçük bir DHL depo robotu görmüştük. Video boyunca, izleyiciler DHL’in adını haykırarak tezahürat yapmıştı.
İzleyicilerden tam not alan bu anlaşma, İçerik Müdürü Jake “SirActionSlacks” Kanner’a göre ileride daha yenilikçi oyun içi görseller sunmaya devam edecek.
1. McDonald’s’ın Danimarka Esporuyla Olan Fahri Sponsorluğu
Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan CS:GO turnuvası BLAST Pro Series‘de çok ilginç bir olay yaşandı. Turnuvaya gitmek üzere sokağa çıkan oyuncular ve izleyiciler, büyük bir sokağın boydan boya McDonald’s afişleriyle kaplandığını gördü ve bu afişlerde turnuvaya özel menüler çıkartıldığını gördüler. Fotoğraflarda da göreceğiniz üzere bu özel menülere espor oyunlarında sıkça kullanılan “GL HF”, “Eco Round”, “Full Buy” gibi terimlerin adı verildi.
İşin ilginci McDonald’s’ Danimarka’nın hiçbir etkinlik şirketi ya da takımla sponsorluk anlaşması yapmadan bu reklamları asmasıydı. Tasarımları da yaratıcı reklamlarıyla tanınan NORD DDB‘e yaptırdı. Diğer şirketlerin aksine hiçbir anlaşma olmadan bu reklamları tasarlayan fast food şirketi, sadece böyle bir organizasyonun şehirlerinde yapılmasından gurur duyduklarını ve espora verdikleri değeri göstermek için böyle bir hazırlık yaptıklarını açıkladı.
Kaynak: https://dijitalsporlar.com/
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