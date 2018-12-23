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2018'in Instagram'da en çok beğeni alan fotoğrafları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli oldu. Yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesi Kylie Jenner'a ait.

2018 yılına veda ederken yılın geneline dair yapılan listeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu yılın Instagram ünlüsü yine Kylie Jenner oldu.

İşte 2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar

Kylie Jenner damga vurdu

10. Cristiano Ronaldo

10. Cristiano Ronaldo
Beğeni sayısı: 11.379.293

9. Kylie Jenner

9. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 11.395.411

8. Kylie Jenner

8. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 11.864.219

7. Kylie Jenner

7. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 12.277.786

6. Cristiano Ronaldo

6. Cristiano Ronaldo
Beğeni sayısı: 12.285.422

5. XXXTentacion

5. XXXTentacion
Beğeni sayısı: 12.858.001

4. Ariana Grande

4. Ariana Grande
Beğeni sayısı: 12.833.345

3. Kylie Jenner

3. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 13.066.988

2. Justin Bieber

2. Justin Bieber
Beğeni sayısı: 13.349.861

1. Kylie Jenner

1. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 18.039.425
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Cristiano Ronaldo

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