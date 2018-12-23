2018'in Instagram'da en çok beğeni alan fotoğrafları

2018 yılına veda ederken yılın geneline dair yapılan listeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu yılın Instagram ünlüsü yine Kylie Jenner oldu.
İşte 2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar
Kylie Jenner damga vurdu
10. Cristiano Ronaldo
Beğeni sayısı: 11.379.293
9. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 11.395.411
8. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 11.864.219
7. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 12.277.786
6. Cristiano Ronaldo
Beğeni sayısı: 12.285.422
5. XXXTentacion
Beğeni sayısı: 12.858.001
4. Ariana Grande
Beğeni sayısı: 12.833.345
3. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 13.066.988
2. Justin Bieber
Beğeni sayısı: 13.349.861
1. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 18.039.425
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