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2018 NBA Draftına Türkiye'den 4 isim katılacak

NBA HABERLERİ  | 05.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

NBA, 2018 NBA Draftına katılmak için erken başvuru yapan 181'i kolejlerden, 55'i ise uluslararası takımlardan 236 oyuncunun ismini açıkladı. NBA Draftına bu sene Türkiye'den 4 oyuncu kayıt yaptırdı.

2018 NBA Draftına Türkiye'den 4 isim katılacak

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2018 draftına Türkiye'den 4 oyuncu katılacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2018 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 181'i kolejden, 55'i ise uluslararası takımlardan olmak üzere 236 oyuncunun ismi belirlendi.

Bandırma Kırmızı'dan Berke Atar, Erxhan Osmani, Anadolu Efes'ten Muhaymin Mustafa ve TOFAŞ'tan Berkan Durmaz drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

Bu sene 22 Haziran'da gerçekleştirilecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Phoenix Suns yapacak.

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NBA 2018 NBA Draftı

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