Galatasaray'da geçirdiği dört sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Arjantinli golcünün, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.

KENDİSİNİ MİLAN'A ÖNERDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki Mauro Icardi, kariyerine Avrupa'da devam etmek için Milan'a transfer olma seçeneğini gündemine aldı. Serbest oyuncu statüsünde bulunan deneyimli santrforun, İtalyan devine kendisini önerdiği iddia edildi.

Milan'ın Icardi transferine yaklaşımında ise kadrodaki genç oyunculardan Francisco Camarda'nın geleceği belirleyici olacak. İtalyan ekibinin, Camarda'nın kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi halinde Arjantinli golcüyü kadrosuna katma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DA 102 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galatasaray formasıyla dört sezon boyunca mücadele eden Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda önemli bir gol istatistiğine ulaştı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray kariyerinde çıktığı 134 resmi karşılaşmada 77 gol atarken 25 de asist yaptı. Böylece toplam 102 gole doğrudan katkı sağlayan Icardi'nin yeni adresinin Milan olup olmayacağı merak konusu oldu.