Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Amedspor, Diyarbakır'da düzenlediği basın buluşmasında kulübün çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Amedspor Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte kulübün faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken Diyarbakır'ın futbol potansiyeline de dikkat çekti.

MİLLİ MAÇA EV SAHİPLİĞİ ÇAĞRISI

Şehrin futbola olan ilgisinin ve sahip olduğu tesislerin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmak için yeterli olduğunu belirten Nahit Eren, Diyarbakır'ın uluslararası karşılaşmalarda da yer alması gerektiğini ifade etti.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre Eren, kentin milli takım karşılaşmalarına ev sahipliği yapması için çağrıda bulundu.

"MİLLİ MAÇA TALİBİZ"

Diyarbakır'ın milli maç organizasyonlarına ev sahipliği yapmasını istediklerini açıkça dile getiren Amedspor Başkanı Nahit Eren, bu konuda yetkililere mesaj gönderdi.

Eren, "Milli maça talibiz. Bu kent, bunu hak ediyor" ifadelerini kullanarak Diyarbakır'ın milli karşılaşmalar için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.