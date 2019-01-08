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2018 yılında en çok o numara arandı!

Betül Songur Betül Songur
TEKNOLOJİ  | 08.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

2018 yılının 9 ayonda en çok tuşlanan kısa numaralar belirlendi. Ocak-Eylül ayları arasını kapsayan araştırmada hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat gibi numaralardan oluştu. İlk 5'in sıralandığı listede 3 büyük mobil hat baz alınarak hareket edildi.

Araştırmaya göre atılan SMS sayısı da dikkat çekecek boyuttaydı. Bakın listedeki sıralama ve oranlara bakıldığında hangi numara ilk sıraya oturdu? Atılan SMS sayısı kaçı buldu?

İşte en çok tuşlanan kısa numara

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 2018 yılının ocak-eylül döneminde hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı.
Geçen yılın 9 ayında mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı buldu.

3 BÜYÜK MOBİL HATTAN ARANAN KISA NUMARALAR

3 BÜYÜK MOBİL HATTAN ARANAN KISA NUMARALAR
Bu dönemlerde, TT mobilden aranan kısa numaralarda hastane randevuyu, 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat, 170 çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları takip etti.
Vodafone'dan aranan kısa numaralarda hastane randevusundan sonra, elektrik arıza, sıhhi imdat, polis imdat ve çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları yer aldı.
Turkcell de ise söz konusu dönemde hastane randevu ilk sırada yer alırken, bunu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat ve 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye numaraları takip etti.

64 MİLYAR 11 MİLYON SMS

64 MİLYAR 11 MİLYON SMS
Geçen yıl 9 ay boyunca 64 milyar 11 milyon SMS, 39 milyon MMS atıldı. İşletmeciler bazında bakıldığında ise söz konusu 9 ayda, TT Mobil, Vodafone ve Turkcell'den toplam 64 milyar 1 milyon SMS atılırken, 39 milyon MMS gönderildi.
Geçen yıl üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre, TT Mobil'in SMS sayısı yüzde 4,7, MMS sayısı yüzde 2,4, Vodafone'un SMS sayısı yüzde 3,35 azalırken, MMS sayısı yüzde 9,4 arttı. Turkcell'in SMS sayısı da söz konusu dönemlerde yüzde 0,9 azalırken, MMS sayısı yüzde 4,1 artış gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
Numara cep telefonu

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