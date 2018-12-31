2018 yılında spor dünyasında yaşanan olaylar

İşte yaşanan olaylar...

Spor dünyasında 2018 yılı böyle geçti

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON GALATASARAY Spor Toto Süper Lig’de 2018 yılında Galatasaray, topladığı 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, bu şampiyonlukla 21. şampiyonluğunu elde etti. Ligin son haftası İzmir’de Göztepe’yi mağlup eden Aslan’ı İstanbul’a dönüşte havaalanında binlerce taraftarlar karşıladı ve kutlamalar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam etti.

AKHİSAR'DAN ÇİFTE KUPA 2017-2018 sezonunu Akhisarspor çift kupa ile kapadı. Yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti ve kupaya uzanan ekip oldu. Manisa ekibi, TFF Süper Kupa Finali’nde de Galatasaray’ı penaltılarda geçerek kupayı müzesine götürdü.

DEV DERBİ YARIDA KALDI Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 19 Nisan’da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi çıkan olaylar nedeniyle 0-0 devam ederken mücadelenin hakemi Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Tribünlerden atılan yabancı maddenin kafasına isabet etmesi sebebiyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Federasyonun maçın kaldığı yerden devam etmesi kararına tepki gösteren Beşiktaş mücadeleye çıkmamış, sarı-lacivertliler maçı 3-0 hükmen kazanmıştı. Öte yandan TFF, Beşiktaş’a 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’na katılmama cezası vermişti.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNALİNİ KAYBETTİ Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final-Four finalinde Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid’e 85-80 mağlup oldu ve sezonu ikinci olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler bir öncesi sezon İstanbul’daki Final-Four’da kupayı müzesine götürmüştü.

KADINLAR EUROCUP GALATASARAY'IN FIBA Kadınlar Eurocup finalinde Galatasaray, İtalya’nın Reyer Venezia ekibi ile karşılaştı. İlk maçı İstanbul’da 90-68 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Aslan 2009 yılında da bu kupayı müzesine götürmüştü.

KADIN VE ERKEK BASKETBOLDA ŞAMPİYON FENERBAHÇE 2018 yılında Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol branşları sezonu şampiyon olarak tamamladı. Erkek takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ’ı 4-1 geçerek şampiyon oldu. Kadınlarda ise Fenerbahçe, Doğu Üniversitesi’ni 3-1 ile geçti ve sezonu şampiyon olarak kapadı.

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI'NDA Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonunda Çin düzenlenecek şampiyona için vize aldı.

VAKIFBANK HEM AVRUPA HEM DE DÜNYA ŞAMPİYONU VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa’da Türkiye’ye kupa kazandıran başka bir kulüp oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, Romanya’nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, daha sonrada Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya’nın Minas takımını 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

KADINLARDA VAKIFBANK, ERKEKLERDE HALKBANK Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı VitrA’yı geçen VakıfBank, lig tarihinde 10. kez şampiyon oldu. VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş’ı, yarı finalde de Galatasaray’ı eleyerek finalde Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi oldu. İki takım arasında çekişmeli geçen final serisi 5. maça taşındı. Burhan Felek Spor Salonu’nda turuncu-beyazlılar ile mücadele eden VakıfBank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve 2017-2018 sezonunu zirvede tamamladı. 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabında Arkas Spor’u 3-1 mağlup eden Halkbankası şampiyonluğu göğüsledi.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI DÜNYA İKİNCİSİ Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika’nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası Finali’nde Angola’ya penaltılarda yenilerek dünya ikincisi oldu. Milliler geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olmuştu. Ay-yıldızlılar ayrıca 2007, 2010, 2012 ve 2014’teki dünya kupalarında üçüncülük elde etmişti.

AZİZ YILDIRIM DEVRİ BİTTİ 2018’e kuşkusuz damgasını vuran değişim ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaşandı. 3 Haziran 2018’de yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım’a karşı Ali Koç, aday olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli camianın başkanlık seçiminde kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90’ını Ali Koç aldı. 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım’ı ise 4 bin 646 kişi tercih etti. Seçim sonucunda sarı-lacivertli kulübün yeni patronu Ali Koç olmuş oldu.

İKİ SEÇİMİ DE MUSTAFA CENGİZ KAZANDI 2018’de Galatasaray’da iki kez başkanlık seçimi yapıldı. Ocak ayında yapılan seçimde o dönemin mevcut başkanı Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarıştı. Sandıktan Cengiz çıktı ve sarı-kırmızılıların 37. başkanı oldu. Mayıs ayında seçimde ise Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut aday oldu. Kullanılan 4 bin 803 oyun 2 bin 525’ini Mustafa Cengiz, bin 361’ini Dursun Özbek, 659’unu Ozan Korkut ve 207 adet oy da Ali Fatinoğlu aldı. Seçim sonrası Başkan Adayı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü’nün 38. başkanı unvanını aldı.

TRABZONSPOR AĞAOĞLU'NA EMANET Muharrem Usta yönetiminin kongre kararı almasının ardından Trabzonspor 8 Nisan’da Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. 3 adayın katıldığı seçimde Ahmet Ağaoğlu’nun 1329, Metin Kaya’nın 211 ve bağımsız aday Levent Sekban’ın ise 19 oy aldığı açıklandı. Seçim sonucunda Ağaoğlu Trabzonspor’un 17. başkanı seçildi.

EURO 2024 ALMANYA'NIN Türkiye, Almanya ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday oldu. UEFA yönetimi UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki Genel Merkezi’nde gerçekleşen törende Almanya’yı seçti. Oylamada Almanya’ya 12 oy kullanılırken, Türkiye’ye de 4 oy çıktı.

TÜRKİYE'DE VAR İLK KEZ KULLANILDI TFF Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kullanıldı. Maçı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 43. dakikada Dany’in, Garry Rodrigues’e yaptığı müdahale sonrasında ilk defa başvurdu.

DEVLER LİGİ REAL MADRİD'İN Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Real Madrid ile Liverpool arasında Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Dev maçtan Real Madrid 3-1 galip ayrılarak 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Madrid üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak bir ilke imza attı.

SÜPER KUPA'DA ŞAMPİYON ATLETICO UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid, Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında Saul Niguez ve Koke’nin golleriyle Atletico Madrid, Real Madrid’i 4-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

REAL MADRID DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLDU İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali’nde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain’i 4-1 mağlup ederek kupayı 4. kez müzesine taşıdı. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi’nden sonra bir büyük kazanarak Dünya Kulüpler Kupası’nı da aldı.

DÜNYA KUPASI FRANSA'NIN Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan’ı 4-2 mağlup eden Fransa, futbolda dünyanın en büyüğü olmayı başardı. Fransa bu şampiyonluğu ile 1998 yılından sonra ikinci kez kupa sevinci yaşadı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Dünya Kupası kazanan üçüncü isim oldu. Turnuvada gol atan Fransa’nın genç yıldızı Kylian Mbappe, Pele ile birlikte Dünya Kupası’nda en genç gol atan futbolcu oldu.

BALLON D'OR MODRIC'E GİTTİ FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü bu yıl Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinden farklı biri kazandı. Hırvatistan ile Dünya Kupası’nda final oynayan, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Luca Modric, FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

GOLDEN STATE CLEVELAND'I SÜPÜRDÜ NBA Finali’nde Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers ile karşılaştı. Golden State, Cleveland’ı seride 4-0 geçerek 2018 yılının şampiyonu oldu. Warriors üst üste ikinci toplamda da yedinci şampiyonluğunu elde etti.

DROGBA VEDA ETTİ Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Fildişi Sahilli Dünya yıldızı Didier Drogba, 40 yaşında futbolu bıraktı. Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ve sahibi olduğu ABD 2. Futbol Ligi’nde yer alan Phoenix Rising’in Louisville City’ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından aktif futbol yaşantısına noktayı koydu. Başarılı bir kariyere sahip olan Drogba, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İngiltere Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 1 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

GOMIS ARABİSTAN'DA Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına 6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gomis, 29 gol atarak Süper Lig gol kralı oldu. Fransız forvet ayrıca lig gol rekorunu da kırdı.

ARDA TURAN YENİDEN TÜRKİYE'DE Medipol Başakşehir, Ocak 2018’de Barcelona’dan Arda Turan’ı 2,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler Arda’ya ilk yarım sezon için 2 milyon diğer yıllar içinse 4 milyon Euro ücret ödeyeceğini açıklamıştı.

MESUT ÖZİL'DEN MİLLİ VEDA İngiltere ekiplerinden Arsenal’da forma giye Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ırkçı söylemlere maruz kaldığı için Almanya Mili Takımı’nı bıraktı. Özil, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya’da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen, hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum.”

RONALDO JUVENTUS'TA Geçtiğimiz sezona damgasını vuran transferde Cristiano Ronaldo’nun imzası bulunuyor. 9 sezon boyunca Real Madrid’de top koşturan süperstar Ronaldo, 10 Temmuz 2018’de rotasını Çizme’ye kırdı. İtalyan temsilcisi Juventus, Portekizli yıldızın transferini 100 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirdi. Ronaldo, tarihinin en pahalı transferi olarak adını Juventus tarihine de kazıdı.

CENK HEM KAZANDI HEM KAZANDIRDI Beşiktaş’ta gol kralı olan Cenk Tosun’a Ada’dan kanca geldi. Milli yıldız, 2018’in Ocak ayında 22 milyon 500 bin bonservis bedeliyle Everton’a transfer oldu. Cenk Tosun’un bu transferi Beşiktaş tarihine de geçti. Siyah-beyazlılar kulüp tarihinin en yüksek satışını Cenk Tosun ile yaptı.

OKAY YOKUŞLU LA LIGA'DA Yaz transfer döneminde Avrupa’ya giden bir diğer isim de Okay Yokuşlu oldu. Milli oyuncu, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’dan Celta Vigo’ya transfer olmayı başardı.

COUTINHO'YA 130 MİLYON EURO Barcelona 2018 yılının ocak ayında Philippe Coutinho’yu renklerine bağladı. Barça, İngiliz ekibi Liverpool’a bu transfer için tam 130 milyon Euro ödedi. Portekizli yıldızın bu bonservis bedeli Barcelona’nın kasasından bir oyuncuya çıkan en yüksek bonservis bedeli oldu.

CITY MAHREZ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI Manchester City, Cezayir asıllı Fransız yıldız Riyad Mahrez transferi için bu yıl kesenin ağzını açtı. Ada ekibi Mahrez transferi için Leicester City’e 67 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Mahrez transferi, Leicester’in tarihinde sattığı en değerli oyuncu olarak tarihe geçti.

RAMİL YILIN EN İYİSİ Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev’e verdi. Bu yıl Almanya’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76’ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştı.

YASEMİN ADAR'A ÖZEL DİPLOMA Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan Yasemin Adar’a yarı finalde sakatlanan Macar rakibi Zsanett Nemeth’e karşı sergilediği davranışından dolayı Dünya Fair Play Özel Diploması verildi. Adar yarı finalde rakibinin sakat dizine hiçbir hamle yapmadığı için bu ödüle layık görülmüştü.

RIZA KAYAALP 8. KEZ ŞAMPİYON Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu. Ali Aliyev Spor Salonu’daki müsabakada geçen yıl üçüncü olan Rus rakibi Vitalii Shchur’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

METEHAN BAŞAR'DAN ALTIN MADALYA Dünya Güreş Şampiyonası’nda Metehan Başar, grekoromende altın madalya kazandı. Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro’yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline’yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev’i 2-1 yenen Metehan, finalde Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

YANKI EREL TARİHE GEÇTİ İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon’da gençler kategorisinde çift erkeklerde mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Yankı Erel ve Fin partneri Otto Virtanen, finalde Nicolas Mejia - Ondrej Styler çiftini 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

METE GAZOZ REKOR KIRDI Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, sıralama atışlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayarak Avrupa rekoru kırdı. 19 yaşındaki sporcu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında da altın madalya kazanmıştı.

54. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı. Konya’da başlayan TUR 2018’in İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

ESKRİMDE ÖNEMLİ BAŞARI Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra bireysel kategoride Avrupa şampiyonluğu kazanan ikinci isim olarak tarihe geçti.

İBRAHİM ÇOLAK İLK GÜMÜŞÜ GETİRDİ İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen şampiyonada İbrahim Çolak, halka aletinde 15 bin 100 puan alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye’ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirdi. Altın madalyayı ise Yunan sporcu Eleftherios Petrounias kazandı.

KENAN SOFUOĞLU KARİYERİNE NOKTA KOYDU Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ailesinin tedirgin olması ve bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da isteği üzerine yarış kariyerini noktaladı. Pistlere veda eden efsane sporcu, İtalya Grand Prix’i Imola Pisti’nde kariyerinin son yarışına çıktı. Daha sonra siyasete atılan Sofuoğlu Ak Parti Sakarya Milletvekili oldu.

CAN ÖNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONU MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta Türkiye’yi temsil eden Can Öncü, İtalya’nın Misano Pisti’nde düzenlenen yarışı 30.19.316’lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Can Öncü bu başarısıyla Rookies Cup’ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

MARC MARQUEZ 5. KEZ MotoGP’de son yılların en başarılı pilotu Marc Marquez, şampiyonluğuna ulaştı. 25 yaşındaki İspanyol sürücü, 2013, 2014, 2016 ve 2017’den sonra beşinci MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.

RALLİYE SEBASTİAN OGİER DAMGASI Dünya Ralli Şampiyonası’nda Avustralya’da düzenlenen ralliyi beşinci sırada tamamlayan Sebastien Ogier, şampiyonluk yolundaki rakipleri Thierry Neuville ve Ott Tanak’ın yarış dışı kalmasıyla zafere uzandı. Ogier, üst üste altıncı dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

FIA GT ULUSLAR KUPASI TÜRKİYE'NİN Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 20 yaşındaki milli sporcu Ayhancan, damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek Türkiye takımının ilk ‘FIA GT Uluslar Kupası’nı kazanmasını sağladı.

ZİRVE BURAK ÇUKUROVA'NIN Kocaeli’de düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde şampiyon Burak Çukurova oldu. Çukurova, Genel Klasman’da birinci olarak 2017 yılında elde ettiği Türkiye şampiyonluğunu bu yıl da devam ettirdi.

HAMİLTON YENİDEN ŞAMPİYON Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Formula 1’de 5. kez sezonun en büyüğü oldu. Meksika GP’sini dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

DOĞAN BABACAN'I KAYBETTİK FIFA Dünya Kupası Finalleri’nde maç yöneten ilk hakemi olan Türk futbolunun efsane isimlerinden Doğan Babacan 88 yaşında, 18 Mayıs’ta hayata gözlerini yumdu.

İSMET BADEM EBEDİYETE UÇTU Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, geçirdiği motosiklet kazasıyla hayata gözlerini yumdu. Badem, 6 Eylül’de Çanakkale’de kullandığı motosikletle dengesini kaybetmesi nedeniyle düşüp, hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ÜMİT KAYIHAN HAYATINI KAYBETTİ Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden, Teknik Direktör Ümit Kayıhan 6 Haziran’da hayatını kaybetti. Zatürre ön teşhisiyle hastanede tedavi gören deneyimli teknik adam Kayıhan, yapılan bütün tedavilere rağmen yaşamını yitirmişti.

ASTORİ DÜNYA FUTBOLUNU YASA BOĞDU Fiorentina’nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori 4 Mart’ta hayatını kaybetti. İtalya Milli Takımı’nda da forma giye tecrübeli savunmacı, takımının Udinese ile oynadığı maç öncesi kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. Daha önce Milan, Cagliari ve Roma takımlarında forma giyen ünlü futbolcunun ölümü İtalya’yı yasa boğdu.