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2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar finale çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:57 | Son Güncelleme

2019 Asya Kupası'nda finalin adı belli oldu! Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finale çıktı ve Japonya'nın rakibi oldu.

2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar finale çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısını Katar, 22. dakikada Boualem Khoukhi ve 37. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle 2-0 önde kapadı.

Mücadelenin 80. dakikasında Hasan Al Haidos ile farkı üçe çıkaran Katar, 90+3. dakikada Hamid İsmail'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve turnuvada ilk kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 90. dakikasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsmail Ahmed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.

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2019 Asya Kupası katar Birleşik Arap Emirlikleri

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