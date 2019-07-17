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2019 Audubon Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 17.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Kuşları ve vahşi hayatı korumayı amaç edinen ABD merkezli “Ulusal Audubon Topluluğu”nun 2019 yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı. İşte sonuçlar...

2019 Audubon Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu!

Kuşları ve vahşi hayatı korumayı amaçlayan ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş olan “Ulusal Audubon Topluluğu”nun 2019 yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Audubon’un her yıl düzenlediği yarışmada bu yıl en büyük ödül 5 bin dolar olarak belirlendi. Yarışmaya bu yıl 2 bin 253 kişi katıldı.

İşte nefes kesen fotoğraflar ve kazananlar...

Birincilik ödülü: Kathrin Swoboda - Kırmızı kanatlı siyah kuş

1

Amatör dal birincisi: Mariam Kamal - Fotoğraf, Sarapiqui - Kosta Rika’da Dave & Dave’s doğa parkında çekilmiş.

2

Gençler arasında birincilik ödülü: Sebastian Velasquez - Alaska’da bir boynuzlu martı

3

Profesyonel dal birincisi: Elizabeth Boehm

4

Bitkiler ve kuşlar dalının birincisi: Michael Schulte

5

‘Deniz kuşu’ dalının birincisi: Ly Dang

6

Amatör dalda onur ödülü: Melissa Rowell

7

Profesyonel dalda onur ödülü: Kevin Ebi

8

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