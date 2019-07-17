2019 Audubon Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu!

Kuşları ve vahşi hayatı korumayı amaçlayan ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş olan “Ulusal Audubon Topluluğu”nun 2019 yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Audubon’un her yıl düzenlediği yarışmada bu yıl en büyük ödül 5 bin dolar olarak belirlendi. Yarışmaya bu yıl 2 bin 253 kişi katıldı.

İşte nefes kesen fotoğraflar ve kazananlar...

Birincilik ödülü: Kathrin Swoboda - Kırmızı kanatlı siyah kuş

Amatör dal birincisi: Mariam Kamal - Fotoğraf, Sarapiqui - Kosta Rika’da Dave & Dave’s doğa parkında çekilmiş.

Gençler arasında birincilik ödülü: Sebastian Velasquez - Alaska’da bir boynuzlu martı

Profesyonel dal birincisi: Elizabeth Boehm

Bitkiler ve kuşlar dalının birincisi: Michael Schulte

‘Deniz kuşu’ dalının birincisi: Ly Dang

Amatör dalda onur ödülü: Melissa Rowell

Profesyonel dalda onur ödülü: Kevin Ebi





