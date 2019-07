Son dönemde altın çağını yaşayan televizyonlarda birbirinden iddialı projelerin biri gelir biri gider hale geldi. Bu durum bir taraftan yabancı televizyon kanallarındaki rekabeti pozitif anlamda arttırırken diğer taraftan televizyon başındakilerin de seyir keyfini arttırıyor. Sinemada görmeye alışık olduğumuz bol ödüllü isimleri artık televizyon dizilerinde izler olduk. Hem kalitenin hem dizi dünyasındaki yapımların sayısının artması, sayısı her geçen gün artan dizileri takip etmeyi zorlaştırıyor. Her gün eleştirmenlerden tam not alan başarılı yeni diziler yayın hayatına başlıyor. Şimdiye kadar Netflix’ten Sex Education, Russion Doll ve When They See Us yapımlarını, HBO’dan Chernobyl’i, İngiliz yapımı Years and Years’ı ve son olarak Gentleman Jack dizilerinin isimleri ön plana çıktı. Metacritic hazırladığı yarıyıl listesiyle, adını henüz duymadığımız başarılı yapımları da keşfetmemizi sağlıyor. İşte Metacritic verilerine göre 2019’da yayınlanmaya başlayan en iyi 20 dizi...

2019’da başlayan en iyi 20 dizi

20. Lorena (Meta Puanı: 75)

19. Gentleman Jack (Meta Puanı: 76)

18. Years and Years (Meta Puanı: 77)

17. Les Misérables (Meta Puanı: 79)

16. The Other Two (Meta Puanı: 79)

15. State of the Union (Meta Puanı: 79)

14. What We Do in the Shadows (Meta Puanı: 80)

13. Sex Education (Meta Puanı: 81)

12. Tuca & Bertie (Meta Puanı: 81)

11. Los Espookys (Meta Puanı: 82)

10. PEN15 (Meta Puanı: 82)

9. Chernobyl (Meta Puanı: 83)

8. Leaving Neverland (Meta Puanı: 85)

7. What’s My Name: Muhammad Ali (Meta Puanı: 85)

6. Wu-Tang Clan: Of Mics and Men (Meta Puanı: 85)

5. Surviving R. Kelly (Meta Puanı: 86)

4. RAMY (Meta Puanı: 87)

3. When They See Us (Meta Puanı: 87)

2. Our Planet (Meta Puanı: 88)