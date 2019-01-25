2019'da yazın havalar nasıl olacak? Korkutan uyarı: 2018'den daha sıcak olacak

İklim bilimcileri, dünya yüzey sıcaklığının kaydının tutulmaya başlanmasından bu yana 2018 yılının dördüncü en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Kar amacı gütmeyen bir bilim kuruluşu olan Berkley Earth tarafından açıklanan raporda, 2018’de dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının 14,96 derece olduğu, bunun da 1850-1900 arası dünya yüzeyi ortalama sıcaklığından 2,09 derece daha fazla olduğu belirtildi.

'EL NİNO KASIRGASI' ETKİSİ

Berkley Earth uzmanları, dünya yüzey sıcaklığının yıllık kayıtlarının tutulmaya başlandığı tarihten bu yana, sırasıyla 2016, 2017, 2015 ve 2018 yıllarının kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçtiğini vurgulayarak 2016 yılının El Nino kasırgası nedeniyle kara ve denizlerde en sıcak geçen yıl olarak tespit edildiğini kaydetti.

Kuruluşun raporunda, ”2018’deki hafif düşüş, kısa vadeli doğal değişkenliği muhtemelen yansıtacak olsa da genel göstergelerin, küresel ısınmaya yönelik uzun vadeli bir eğilim ile tutarlı kalması söz konusu.” değerlendirmesi yapıldı.

2019 İÇİN TEHLİKE ÇANLARI