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2019'da yazın havalar nasıl olacak? Korkutan uyarı: 2018'den daha sıcak olacak

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YAŞAM  | 25.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

2019 yaz ayları için korkutan uyarı geldi. Uzmanlar, dünya yüzey sıcaklığının 2019’da 2018’den daha fazla olacağını tahmin ettiklerini ancak 2016 rekorunun kırılmasını beklemediklerini ifade etti. Öte yandan Berkley Earth iklim bilimcileri, 2018 yılının dünya yüzey sıcaklığının kaydının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak 4'üncü yıl olduğunu açıkladı.

2019'da yazın havalar nasıl olacak? Korkutan uyarı: 2018'den daha sıcak olacak

İklim bilimcileri, dünya yüzey sıcaklığının kaydının tutulmaya başlanmasından bu yana 2018 yılının dördüncü en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Kar amacı gütmeyen bir bilim kuruluşu olan Berkley Earth tarafından açıklanan raporda, 2018’de dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının 14,96 derece olduğu, bunun da 1850-1900 arası dünya yüzeyi ortalama sıcaklığından 2,09 derece daha fazla olduğu belirtildi.

'EL NİNO KASIRGASI' ETKİSİ

Berkley Earth uzmanları, dünya yüzey sıcaklığının yıllık kayıtlarının tutulmaya başlandığı tarihten bu yana, sırasıyla 2016, 2017, 2015 ve 2018 yıllarının kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçtiğini vurgulayarak 2016 yılının El Nino kasırgası nedeniyle kara ve denizlerde en sıcak geçen yıl olarak tespit edildiğini kaydetti.

Kuruluşun raporunda, ”2018’deki hafif düşüş, kısa vadeli doğal değişkenliği muhtemelen yansıtacak olsa da genel göstergelerin, küresel ısınmaya yönelik uzun vadeli bir eğilim ile tutarlı kalması söz konusu.” değerlendirmesi yapıldı.

2019 İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Berkeley Earth uzmanları, dünya yüzey sıcaklığının 2019’da 2018’den daha fazla olacağını tahmin ettiklerini ancak 2016 rekorunun kırılmasını beklemediklerini açıkladı.

ABD Federal Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, önceki yılın dünya yüzey sıcaklığının analizini ve kayıtlarını her yılın ocak ayında yayımlıyordu. Ancak bu kurumların ikisi de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle söz konusu bilgileri henüz yayımlamadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sıcaklık 2019 yaz ayları Berkley Earth

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