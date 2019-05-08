2019 Google Play Ödülleri kazananları bugün açıklandı

Android’in uygulama mağazasında yer alan birbirinden yenilikçi uygulama ve oyun bu yıl hak ettikleri başarıyı elde etmeyi başardı. Biz de sizler için 2019’a damgasını vuran en iyi Android uygulamaları ve oyunlarını bir araya getirdik. Bakalım
Google’a göre hangi uygulama ödül almayı hak etmiş?
En iyi kişisel bakım uygulaması
-Woebot
En iyi erişebilirlik uygulaması
-Envision AI
En iyi video uygulaması
-Neverthink: Handpicked videos
En iyi sosyal etki yaratan uygulama
-Wisdo
En iyi günlük yaşam uygulaması
-SLOWLY
En iyi yaratıcı uygulama
-Tick Tock
En iyi yaratıcılık ve beceri uygulaması
-Canva
En iyi oyun
-SHADOWGUN LEGENDS
En iyi çıkış yapan oyun
-MARVEL Strike Force
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