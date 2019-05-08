2019 Google Play Ödülleri kazananları bugün açıklandı

Android’in uygulama mağazasında yer alan birbirinden yenilikçi uygulama ve oyun bu yıl hak ettikleri başarıyı elde etmeyi başardı. Biz de sizler için 2019’a damgasını vuran en iyi Android uygulamaları ve oyunlarını bir araya getirdik. Bakalım

Google’a göre hangi uygulama ödül almayı hak etmiş?

En iyi kişisel bakım uygulaması



-Woebot

En iyi erişebilirlik uygulaması



-Envision AI

En iyi video uygulaması



-Neverthink: Handpicked videos

En iyi sosyal etki yaratan uygulama



-Wisdo

En iyi günlük yaşam uygulaması



-SLOWLY

En iyi yaratıcı uygulama



-Tick Tock

En iyi yaratıcılık ve beceri uygulaması



-Canva

En iyi oyun



-SHADOWGUN LEGENDS

En iyi çıkış yapan oyun



-MARVEL Strike Force

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