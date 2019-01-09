2019 iPhone modelleri nasıl olacak?

Apple’ın geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunduğu iPhone XS, XS Max ve XR beklentilerin gerisinde kaldı. Özellikle Apple’ın katı fiyat politikasından ötürü, pek çok pazardaki iPhone satışları adeta çakıldı. Elbette satışların çakılmasında XS, XR ve XS Max’in yenilikten ve inovasyondan uzak bir profil çizmesi de etkin rol oynadı.

iPhone satışlarının günden güne düşmesi, Apple’ı da rahatsız etmiş durumda. Cupertino merkezli şirket şimdiden 2019 üzerine planlar kurmaya başlamış durumda.

Sızdırılan son bilgilere göre 2019 iPhone modelleri bir çok yeniliği bünyesinde barındıracak. Bu yenilikler arasında USB Type-C ve ekran altı parmak izi okuyucusu gibi özellikler de var. Zaten bir süredir Apple’ın USB Type-C’ye geçiş yapacağı konuşuluyordu. Cupertino merkezli şirket son çıkardığı MacBook modellerinde, USB Type-C girişine yer vermişti.

Apple’ın 2019 iPhone modelleri ile ekran altı parmak izi okuyucusuna geçmesi, FaceID’yi rafa kaldırabileceği anlamına geliyor.

Belki yeni iPhone modellerinde çentik boyutu bu şekilde küçültülecektir. Hatırlanacağı üzere iPhone X çıkmadan önce de Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucusu konusunda bazı girişimleri olmuş, fakat bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Zaten 2019 iPhone modellerinde de kullanıcıları heyecanlandıracak yenilikler olmazsa, Apple satış rakamları bazında dibi görecektir.

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