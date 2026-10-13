İş bulamayan gençler 'sahte işe' gidiyor! Maaş almak yerine para ödüyorlar

Çin'de 2025 yılında genç işsizlik oranı yüzde 14'ün üzerinde seyretti. İş bulmakta zorlanan bazı gençler ise günlerini evde geçirmek yerine, kendi ceplerinden para ödeyerek ofise gitmeyi tercih etmeye başladı.

HER GÜN OFİSE GİTMEK İÇİN PARA ÖDÜYOR

30 yaşındaki Shui Zhou da onlardan biri. 2024 yılında kurduğu gıda girişimi başarısız olan Zhou, bu yılın nisan ayında Dongguan kentinde faaliyet gösteren "Pretend To Work Company" adlı sahte iş yerine gitmeye başladı.

Ancak Zhou burada çalıştığı için para kazanmıyor. Tam tersine, ofisi kullanabilmek için günlük 30 yuan (yaklaşık 4,20 dolar) ödüyor. Zhou'nun kendisi gibi para ödeyerek ofise gelen beş "iş arkadaşı" daha bulunuyor. Ofiste geçirdiği zamandan mutlu olduğunu belirten Zhou, burada gerçekten bir ekibin parçasıymış gibi hissettiğini söylüyor.

Benzer işletmeler yalnızca Dongguan'da değil; Shenzhen, Şanghay, Nanjing, Wuhan, Chengdu ve Kunming gibi büyük Çin şehirlerinde de görülmeye başladı.

BİLGİSAYAR, TOPLANTI ODASI, İNTERNET... GERÇEK OFİSTEN FARKI YOK

Bu mekanlar yalnızca masa ve sandalyeden oluşan göstermelik alanlar değil. Bilgisayarlar, internet bağlantısı, toplantı ve dinlenme odalarıyla gerçek bir iş yerini andıracak şekilde hazırlanıyor. Ofise gelen kişiler zamanlarını yalnızca çalışıyormuş gibi yaparak geçirmek zorunda da değil. Bilgisayarları iş aramak, kendi girişimleri üzerinde çalışmak veya başka projeler geliştirmek için kullanabiliyorlar.

Günlük ücretler genellikle 30 ila 50 yuan arasında değişiyor. Bazı işletmelerde ödenen ücrete öğle yemeği, atıştırmalık ve içecekler de dahil ediliyor.

SABAH 8'DE GELİP GECE 11'E KADAR KALIYOR

Zhou, bu ilginç iş modelini Çin'de kullanılan Xiaohongshu adlı sosyal medya platformunda gördüğünü anlatıyor. Ofis ortamının kendisine disiplin kazandıracağını düşünen genç adam, üç aydan uzun süredir buraya gidiyor. Hatta ofiste çektiği fotoğrafları ailesine de gönderen Zhou, böylece anne ve babasının işsizliği konusunda kendilerini daha rahat hissettiğini söylüyor. Ofise giriş-çıkış saatleri zorunlu olmamasına rağmen Zhou genellikle sabah 08.00-09.00 arasında geliyor. Bazı günler ise gece 23.00'e kadar ofiste kalıyor.

Buradaki diğer kişilerle arkadaş olduklarını belirten Zhou, iş arayanların yoğun şekilde çalıştığını, boş zamanlarında ise sohbet edip oyun oynadıklarını anlatıyor. Hatta gün sonunda birlikte akşam yemeğine gittikleri de oluyor.

İŞSİZLİK GENÇLERİ BU OFİSLERE YÖNLENDİRDİ

Victoria University of Wellington Yönetim Okulu'ndan Çin ekonomisi uzmanı Dr. Christian Yao'ya göre, çalışıyormuş gibi yapılan bu ofisler Çin'de giderek yaygınlaşıyor. Yao, ekonomik dönüşümün yanı sıra eğitim sistemi ile iş piyasası arasındaki uyumsuzluğun gençleri zorladığını belirtiyor. Bu mekanların da gençlerin bir sonraki adımlarını düşünmelerine veya geçici işler yapmalarına imkan sağlayan bir tür geçiş çözümüne dönüştüğünü ifade ediyor.

"SATTIĞIM ŞEY BİR ÇALIŞMA MASASI DEĞİL"

Dongguan'daki Pretend To Work Company'nin 30 yaşındaki sahibi, gerçek ismi yerine Feiyu takma adını kullanıyor. Feiyu da geçmişte işsizliği deneyimleyenlerden.

Covid döneminde sahibi olduğu perakende işletmesinin kapanmasının ardından depresif bir dönem geçirdiğini anlatıyor. Nisan ayında ise sahte ofis hizmetinin reklamını vermeye başladı.

İlgi beklediğinden çok daha büyük oldu. Bir ay içerisinde bütün çalışma masaları doldu. Yeni gelmek isteyenlerin ise başvuru yapması gerekiyor. Feiyu yaptığı işi şu sözlerle açıklıyor:

"Sattığım şey bir çalışma masası değil, işe yaramaz biri olmamanın verdiği onur."

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 40'I YENİ MEZUN

Feiyu'nun verdiği bilgilere göre müşterilerin yaklaşık yüzde 40'ını yakın zamanda üniversiteden mezun olan gençler oluşturuyor. Bu kişilerin bir bölümü eski öğretmenlerine staj yaptıklarını gösterebilmek amacıyla ofiste fotoğraf çektiriyor. Daha küçük bir grup ise ailelerinin üzerlerinde oluşturduğu baskıyla baş edebilmek için buraya geliyor. Müşterilerin kalan yüzde 60'ını ise serbest çalışanlar oluşturuyor. Bunlar arasında dijital göçebeler, büyük e-ticaret şirketleri için çalışan kişiler ve internet üzerinden içerik üreten yazarlar da bulunuyor.

Ofisi kullananların yaş ortalaması yaklaşık 30, en genç müşteriler ise 25 yaşında.

Feiyu, sistemin uzun vadede kârlı bir işletme olarak devam edip edemeyeceğinden emin değil. Kendisi de girişimini klasik bir işletmeden çok sosyal bir deney olarak görüyor.