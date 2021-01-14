2019 Medya Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu! Ahmet Hakan sosyal medyayı salladı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlendi.
Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödülleri sahiplerine verdi.
Ahmet Hakan'ın ödül alırken çekilen fotoğrafı Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise ATV'de Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit'e verildi.
Ödül kazanan isimler şöyle:
Yılın en iyi tartışma programı: AHMET HAKAN – CNN TÜRK
Yılın en iyi ekonomi programı: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG HT
Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER
Yılın en iyi gezi-kültür programı: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK
Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV
Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV
Yılın en iyi kadın oyuncusu: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D
Yılın en iyi güncel programı: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV
Yılın en iyi yerel kanalı: KANAL 3- AFYONKARAHİSAR
Yılın en iyi yarışma programı: MİLYONER – KENAN İMİRZALIOĞLU – ATV
Cengiz Polatkan özel ödülü: DİL YARESİ – LEVENT DÖNMEZ- NTV
Mustafa Cambaz özel ödülü: AN VE ZAMAN – KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV
Yılın en iyi radyosu: POLİS RADYOSU
Yılın en iyi radyo yapımcısı: MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NEYİ SÖYLER - TRT TÜRKÜ
Yılın en iyi spor programı: SON SAYFA – MUSTAFA GÖKSU – A SPOR
Yılın en iyi belgesel/kısa belgesel programı: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER
Nursal Tekin özel ödülü: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D
Yılın en iyi ekonomi kuşağı - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA
Yılın en iyi aktüel siyasi programı: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7
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