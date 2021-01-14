2019 Medya Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu! Ahmet Hakan sosyal medyayı salladı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlendi.

Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödülleri sahiplerine verdi.

Ahmet Hakan'ın ödül alırken çekilen fotoğrafı Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

KURULUŞ OSMAN DA ÖDÜL ALDI

Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise ATV'de Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit'e verildi.

Ödül kazanan isimler şöyle:

Yılın en iyi tartışma programı: AHMET HAKAN – CNN TÜRK

Yılın en iyi ekonomi programı: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG HT

Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER

Yılın en iyi gezi-kültür programı: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK

Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV

Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV