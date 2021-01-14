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2019 Medya Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu! Ahmet Hakan sosyal medyayı salladı

14.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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2019 Medya Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu! Ahmet Hakan sosyal medyayı salladı

2019 yılı Medya Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen törende ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ahmet Hakan TV programıyla ödül alınca gündem oldu.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlendi.

Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödülleri sahiplerine verdi.

Ahmet Hakan'ın ödül alırken çekilen fotoğrafı Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

KURULUŞ OSMAN DA ÖDÜL ALDI

Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise ATV'de Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit'e verildi.

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Ödül kazanan isimler şöyle:

Yılın en iyi tartışma programı: AHMET HAKAN – CNN TÜRK

Yılın en iyi ekonomi programı: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG HT

Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER

Yılın en iyi gezi-kültür programı: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK

Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV

Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV

Yılın en iyi kadın oyuncusu: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D

Yılın en iyi güncel programı: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV

Yılın en iyi yerel kanalı: KANAL 3- AFYONKARAHİSAR

Yılın en iyi yarışma programı: MİLYONER – KENAN İMİRZALIOĞLU – ATV

Cengiz Polatkan özel ödülü: DİL YARESİ – LEVENT DÖNMEZ- NTV

Mustafa Cambaz özel ödülü: AN VE ZAMAN – KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV

Yılın en iyi radyosu: POLİS RADYOSU

Yılın en iyi radyo yapımcısı: MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NEYİ SÖYLER - TRT TÜRKÜ

Yılın en iyi spor programı: SON SAYFA – MUSTAFA GÖKSU – A SPOR

Yılın en iyi belgesel/kısa belgesel programı: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER

Nursal Tekin özel ödülü: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D

Yılın en iyi ekonomi kuşağı - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA

Yılın en iyi aktüel siyasi programı: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7

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