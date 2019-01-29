2019 Tataristan Güzeli seçildi: Ralina Arabova

Güzellikleriyle görenleri büyüleyen yarışmacılar arasından gecenin sonunda ülkenin en güzel kızı seçildi. Tataristan Güzeli olarak seçilen 19 yaşındaki Ralina Arabova, güzellik tacı ve kürk mantonun yanısıra Rusya Güzeli 2019 Yarışması’nda Tataristan’ı temsil etme hakkını da kazandı.