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2019 Tataristan Güzeli seçildi: Ralina Arabova

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 29.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Tataristan Güzeli 2019 (Miss Tataristan 2019) Güzellik Yarışması'nın finalistleri yarıştı. 26 Ocak'ta düzenlenen yarışmada ülkenin en güzel 30 adayı taç için boy gösterdi.

Güzellikleriyle görenleri büyüleyen yarışmacılar arasından gecenin sonunda ülkenin en güzel kızı seçildi. Tataristan Güzeli olarak seçilen 19 yaşındaki Ralina Arabova, güzellik tacı ve kürk mantonun yanısıra Rusya Güzeli 2019 Yarışması’nda Tataristan’ı temsil etme hakkını da kazandı.

Bu yıl 21. kez düzenlenen Tatristan Güzeli 2019 Yarışması'nın katılımcıları mayo geçidi sırasında.
Tataristan Güzeli 2019 Yarışması kapsamındaki mayo geçidinden bir kare.
Tataristan Güzeli 2019 olarak seçilen Ralina Arabova, akşam kıyafeti geçidinde.
Tataristan Güzeli 2019 Yarışması'nın yarı finalinde düzenlenen mayo defilesine katılan yarışmacılar.
Tataristan'ın çeşitli şehirlerinden 30 kızın yarıştığı yarışmanın finali başkent Kazan'da 26 Ocak'ta düzenlendi.
Tataristan Güzeli 2019 Yarışması'nın katılımcıları.
Tataristan Güzeli 2019 unvanını kazanan 19 yaşındaki Ralina Arabova ödül töreninde.
Yarışmanın katılımcılarından biri sahnede.
Kazan'da düzenlenen Tataristan Güzeli 2018 Yarışmasına katılan güzeller.
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