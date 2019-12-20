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2019’un en çok gişe hasılatı yapan 10 filmi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sinema sektörünün en parlak yıllarından biri olan 2019'u geride bırakırken, bu yıla gişe hasılatıyla damga vuran ilk 10 filmi listeledik. İşte 2019'dan en çok gişe hasılatı yapan 10 film...

2019'u tamamlarken gişe hasılatıyla rekor kıran filmler de belli oldu. Bu sene Disney'in filmlerinin domine ettiği gişe listelerinde, tüm zamanların en çok izlenen filmi de var. Avengers: Endgame, 2 milyarı aşan gişesiyle sadece 2019’a değil tüm zamanların gişe kazancı listesinin zirvesine oturdu.

2019'ın açı ara kazananı Disney oldu. Vizyona giren Disney filmleri elde ettikleri gişe başarısıyla hasılat rekorları kırdılar. The Lion King'le başlayan Disney fırtınası, şu sıralar vizyonda kalmaya devam eden Frozen 2 ile devam ediyor.

İşte 2019'dan en çok gişe hasılatı yapan 10 film...

10) Ne Zha Gişe: 700 milyon 547 bin dolar

9) Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Gişe: 758 milyon 910 bin dolar

8) Frozen II Gişe: 1 milyar 33 milyon dolar

7) Aladdin Gişe: 1 milyar 50 milyon dolar

6) Joker Gişe: 1 milyar 60 milyon dolar

5) Toy Story 4 Gişe: 1 milyar 73 milyon

4) Captain Marvel Gişe: 1 milyar 128 milyon dolar

3) Spider-Man Far From Home Gişe: 1 milyar 131 milyon dolar

2) The Lion King Gişe: 1 milyar 656 milyon dolar

1) Avengers: Endgame Gişe: 2 milyar 797 milyon dolar

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