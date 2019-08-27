2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları

Forbes Dergisi‘nin verilerine göre 2019 yılının en çok kazanan aktrisleri belli oldu. Forbes’in her sene kendi kriterlerine göre yayınladığı en çok kazanan oyuncular listelerinde 2019’un tahminleri açıklandı. Yapım şirketleri her ne kadar oyunculara ödedikleri kaşenin tam tutarını duyurmuyor olsalar da, Forbes gerek gişe gelirinden gerekse kendine sakladığı diğer yöntemlerle yaklaşık bir tutar tahmin edebiliyor.

Listenin zirvesine geçen yıl olduğu gibi tekrar Scarlett Johansson oturdu. İkinciliği ise televizyon dünyasının en çok kazanan kadın oyuncusu olmayı başaran Sofia Vergara yer alıyor. Big Little Lies dizisinin yıldızı Reese Witherspoon, kazandığı 35 milyon dolarla listenin ilk üçünü kapatan isim oldu. İşte 2019’un en çok kazanan 10 kadın oyuncusu...