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2019’un merakla beklenen filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 13.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

Modern çağın en popüler eğlencelerinden biri olan sinema sektörü 2019 yılına hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İşte 2019’un merakla beklenen filmleri...

Rekabetin had safhada olduğu sinema sektöründe yine birbirinden iddialı yapımların beyazperdeyi süsleyeceği bir yıla girmek üzereyiz. Devam filmlerinden yüksek bütçeli yapımlara, ünlü yönetmenlerin eserlerinden süper kahraman filmlerine her kesimden sinemasever, 2019 yılında sinemalardan mutlu ayrılacak gibi görünüyor. Telefonlarınıza şimdiden hatırlatmalarınızı kurun! İşte 2019’un merakla beklenen filmleri...

2019’un merakla beklenen filmleri

Glass

Glass
M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki gerilim filmi Glass’ın oyuncu kadrosunda James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. Glass’ın vizyon tarihi: 18 Ocak 2019

How to Train Your Dragon: The Hidden World

How to Train Your Dragon: The Hidden World
Sevilen serinin üçüncü halkasında bu sefer kahramanlarımız acımasız ejderha avcılarıyla karşılaşacaklar. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya’nın (How to Train Your Dragon: The Hidden World) vizyon tarihi: 25 Ocak 2019

Captain Marvel

Captain Marvel
Marvel fanlarının heyecanla beklediği Captain Marvel’in başrolünü Oscar ödüllü Brie Larson üstleniyor. Captain Marvel’in vizyon tarihi: 8 Mart 2019

Godzilla: King of the Monsters

Godzilla: King of the Monsters
Bilim kurgu ve aksiyonu harmanlayan Godzilla: King of the Monsters’ın oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Sally Hawkins, Vera Farmiga, Kyle Chandler ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Godzilla: King of the Monsters’ın vizyon tarihi: 31 Mayıs 2019

Dumbo

Dumbo
Disney’in 1941 yapımı animasyon filmi Dumbo, bu sefer usta yönetmen Tim Burton yorumuyla yeniden beyazperdede yer almaya hazırlanıyor. Live action çekilen Dumbo’nun vizyon tarihi: 5 Nisan 2019

Captive State

Captive State
John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders, Jonathan Majors’lu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film uzaylılar tarafından işgal edilen bir banliyöde yaşayan insanların hikayesini konu alıyor. Captive State’in vizyon tarihi: 2019 Mart 2019

Shazam!

Shazam!
David F. Sandberg yönetmenliğindeki Shazam!, bildiğimiz süper kahraman filmlerinden biraz daha komik. Zachary Levi başrolündeki filmle ilgili DC hayranlarının beklentisi yüksek. Shazam!’ın vizyon tarihi: 5 Nisan 2019

Pet Sematary

Pet Sematary
Stephen King'in ünlü eseri Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) bir kez daha beyazperdede yer almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Kevin Kölsch ile Dennis Widmyer’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda John Lithgow, Jason Clarke, Amy Seimetz gibi isimler yer alıyor. Pet Sematary’nin (Hayvan Mezarlığı) vizyon tarihi: 5 Nisan 2019

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame
Avengers serisinin muhtemelen son filmi olacak olan Avengers: Endgame’in yönetmenliği Anthony – Joe Russo kardeşlere emanet. Bir önceki filmde yaşananlardan ötürü hayranlarının gerilimle beklediği filmin oyuncu kadrosu tam olarak açıklanmasa da Karen Gillan, Scarlett Johansson, Chris Evans ve Robert Downey Jr. netleşen isimler arasında. Avengers: Endgame’in vizyon tarihi: 26 Nisan 2019

John Wick 3: Parabellum

John Wick 3: Parabellum
Sevilen aksiyon serisinin üçüncü filminde macera kaldığı yerden devam ediyor. İlk iki filmde olduğu gibi Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği filmde ona, Halle Berry, Ian McShane, Jason Mantzoukas gibi isimler eşlik ediyor. John Wick 3: Parabellum’un vizyon tarihi: 17 Mayıs 2019
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Glass How to Train Your Dragon: The Hidden World Captain Marvel Godzilla: King of the Monsters Dumbo Captive State Shazam! Pet Sematary Avengers: Endgame John Wick 3: Parabellum

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