Rekabetin had safhada olduğu sinema sektöründe yine birbirinden iddialı yapımların beyazperdeyi süsleyeceği bir yıla girmek üzereyiz. Devam filmlerinden yüksek bütçeli yapımlara, ünlü yönetmenlerin eserlerinden süper kahraman filmlerine her kesimden sinemasever, 2019 yılında sinemalardan mutlu ayrılacak gibi görünüyor. Telefonlarınıza şimdiden hatırlatmalarınızı kurun! İşte 2019’un merakla beklenen filmleri...

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Sevilen serinin üçüncü halkasında bu sefer kahramanlarımız acımasız ejderha avcılarıyla karşılaşacaklar. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya’nın (How to Train Your Dragon: The Hidden World) vizyon tarihi: 25 Ocak 2019