Rekabetin had safhada olduğu sinema sektöründe yine birbirinden iddialı yapımların beyazperdeyi süsleyeceği bir yıla girmek üzereyiz. Devam filmlerinden yüksek bütçeli yapımlara, ünlü yönetmenlerin eserlerinden süper kahraman filmlerine her kesimden sinemasever, 2019 yılında sinemalardan mutlu ayrılacak gibi görünüyor. Telefonlarınıza şimdiden hatırlatmalarınızı kurun! İşte 2019’un merakla beklenen filmleri...

2019’un merakla beklenen filmleri

Glass M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki gerilim filmi Glass’ın oyuncu kadrosunda James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. Glass’ın vizyon tarihi: 18 Ocak 2019

How to Train Your Dragon: The Hidden World Sevilen serinin üçüncü halkasında bu sefer kahramanlarımız acımasız ejderha avcılarıyla karşılaşacaklar. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya’nın (How to Train Your Dragon: The Hidden World) vizyon tarihi: 25 Ocak 2019

Captain Marvel Marvel fanlarının heyecanla beklediği Captain Marvel’in başrolünü Oscar ödüllü Brie Larson üstleniyor. Captain Marvel’in vizyon tarihi: 8 Mart 2019

Godzilla: King of the Monsters Bilim kurgu ve aksiyonu harmanlayan Godzilla: King of the Monsters’ın oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Sally Hawkins, Vera Farmiga, Kyle Chandler ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Godzilla: King of the Monsters’ın vizyon tarihi: 31 Mayıs 2019

Dumbo Disney’in 1941 yapımı animasyon filmi Dumbo, bu sefer usta yönetmen Tim Burton yorumuyla yeniden beyazperdede yer almaya hazırlanıyor. Live action çekilen Dumbo’nun vizyon tarihi: 5 Nisan 2019

Captive State John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders, Jonathan Majors’lu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film uzaylılar tarafından işgal edilen bir banliyöde yaşayan insanların hikayesini konu alıyor. Captive State’in vizyon tarihi: 2019 Mart 2019

Shazam! David F. Sandberg yönetmenliğindeki Shazam!, bildiğimiz süper kahraman filmlerinden biraz daha komik. Zachary Levi başrolündeki filmle ilgili DC hayranlarının beklentisi yüksek. Shazam!’ın vizyon tarihi: 5 Nisan 2019

Pet Sematary Stephen King'in ünlü eseri Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) bir kez daha beyazperdede yer almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Kevin Kölsch ile Dennis Widmyer’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda John Lithgow, Jason Clarke, Amy Seimetz gibi isimler yer alıyor. Pet Sematary’nin (Hayvan Mezarlığı) vizyon tarihi: 5 Nisan 2019

Avengers: Endgame Avengers serisinin muhtemelen son filmi olacak olan Avengers: Endgame’in yönetmenliği Anthony – Joe Russo kardeşlere emanet. Bir önceki filmde yaşananlardan ötürü hayranlarının gerilimle beklediği filmin oyuncu kadrosu tam olarak açıklanmasa da Karen Gillan, Scarlett Johansson, Chris Evans ve Robert Downey Jr. netleşen isimler arasında. Avengers: Endgame’in vizyon tarihi: 26 Nisan 2019