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2019 yılında insanlığı tehdit eden en büyük tehlike açıklandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 18.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Sağlık problemlerinin önlem alınmadığı takdirde 2019'da baş edilemeyecek boyuta geleceğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) en büyük tehlikeleri sıraladı. Küresel tehditler oluşturacak durumlarla ilgili plan, çözüm ve öneriler sunan bir rapor hazırlayan WHO, sağlık problemlerinin ekonomilerin daralması, yetersiz beslenme gibi etkenlerden dolayı ortaya çıkacağını açıkladı.

2019 yılında bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıklarının yaşanacağının belirtildiği listede, tehlikelere karşı önlem alınmazsa 2030-2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi hastalıkların fazladan 250 bin kişinin ölümüne neden olacağı yer alıyor.

2019'da dünyayı tehdit edecek tehlikeler yayınlandı!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda tehdit içeren tehlikeleri açıkladı. Zayıf ekonomi, kuraklık, küresel ısınma, yetersiz sağlık hizmetleri gibi sebeplerle gelen tehlikeler yüzünden çok sayıda ölüm bekleniyor.
Söz konusu listeye göre, hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar 2019'da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler arasında yer alıyor.
WHO, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.
Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor.
Dünya Sağlık Örgütüne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor.
WHO'ya göre, 2030-2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıkları yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.
Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor.
Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler şöyle:
1 ) Aşı olmaya karşı direnç
2) Küresel grip salgını
3) Hava kirliliği ve küresel ısınma
4) Bulaşıcı olmayan hastalıklar
5) Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak
6) Mikroplara karşı dayanıklılık
7) Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar
8) Yetersiz temel sağlık hizmetleri
9) Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)
10) Aids (HIV)
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Anahtar Kelimeler:
sağlık ölüm

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