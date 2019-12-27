2019'da en çok Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuşuldu

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları belirlendi. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik adamın, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü.

Hakkında 15 bin 7 yazılı basın haberi bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Terim'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasına yerleşti.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 4 bin 476 haberle altıncı, Demir Grup Sivasspor'la ligin zirvesinde yer alan Rıza Çalımbay ise 3 bin 225 haberle yedinci sırayı aldı.

DİĞER TEKNİK ADAMLARIN KONUŞULMA SAYILARI ŞÖYLE:

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 2 bin 675