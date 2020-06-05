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2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi

FUTBOL HABERLERİ  | 05.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı koronavirüs salgını nedeniyle 12-19 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun bu yıl Polonya'da düzenlenecek şampiyonayı 2021 yılına ertelendiği duyuruldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 12-19 Eylül 2021 tarihilerinde yine Polonya'da yapılacağı ifade edildi.

(İHA)

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