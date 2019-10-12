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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti. EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi.

Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı. A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya'ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı. Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek.

SONUÇLAR ŞÖYLE:

A GRUBU

Karadağ-Bulgaristan: 0-0

Çekya-İngiltere: 2-1

BU GRUBU

Portekiz-Lüksemburg: 3-0

Ukrayna-Litvanya: 2-0

H GRUBU

Türkiye-Arnavutluk: 1-0

İzlanda-Fransa: 0-1

Andorra-Moldova: 1-0

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye arnavutluk cenk tosun EURO 2020 Elemeleri

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