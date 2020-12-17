2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, FIFA tarafından erkeklerde yılın en iyi oyuncusu seçildi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi teknik direktör ödülünü ise Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp elde etti. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu.

Tottenham'da forma giyen Güney Koreli Heung-min Son'un, lig maçında Burnley'in ağlarını sarstığı gol ise 2020 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü.

En iyi taraftar ödülü, Brezilya ekibi Sport Club do Recife'nin evinde oynadığı maçları izlemek için 60 kilometre yürüyen Marivaldo Francisco da Silva'ya verildi.

2020 yılının en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle: