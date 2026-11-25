Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek bu sezonki üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadaki başarısıyla UEFA'dan elde ettiği geliri de artırdı.

KATILIMDAN 18,62 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro aldı.

GALİBİYET PRİMİ 6,3 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle Devler Ligi'nde üçüncü kez kazanan Galatasaray, her galibiyet için verilen 2,1 milyon euroluk primi de kasasına koydu. Böylece üç galibiyetten elde edilen toplam gelir 6,3 milyon euroya yükseldi.

İLK 8 HEDEFİNE 11 MİLYON EURO

Galatasaray, lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlaması halinde 1 milyon euro ek gelir elde edecek. Sarı-kırmızılıların ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmesi durumunda ise UEFA'dan kazanacağı ek para 11 milyon euro olacak.