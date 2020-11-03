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2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.11.2020 21:05 | Son Güncelleme

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), 2020 yılının en iyi kadın ve erkek atlet adaylarını belirledi.

2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Femke Bol ve Sifan Hassan, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ve Ababel Yeshaneh, Kenyalı Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon ve Hellen Obiri, Büyük Britanyalı Laura Muir, Venezuelalı Yulimar Rojas, Jamaikalı Elaine Thompson-Herah, 2020 yılının en iyi kadın atlet adayları arasında yer aldı.

Bu yılın en iyi erkekler atlet adayları arasında ise ABD'li sporcular başı çekti. Bu ülkeden Donavan Brazier, Ryan Crouser ve Noah Lyles, Ugandalı Joshua Cheptegei ve Jacob Kiplimo, Kenyalı Timothy Cheruiyot, İsveçli Mondo Duplantis ve Daniel Stahl, Almanyalı Johannes Vetter ve Norveçli Karsten Warholm listeye girdi.

Atletizmseverler, Dünya Atletizm Birliğinin sosyal medya hesaplarından 15 Kasım Pazar gününe kadar oylamaya katılabilecek. Bu tarihlerin ardından en çok oyu alan 5'er kadın ve erkek sporcu, finale kalacak. Dünya Atletizm Birliği yönetim kurulunun oyları yüzde 50, kurum çalışanları ve taraftarların oyları ise yüzde 25'er oranda seçim sonuçlarına etki edecek.

Kazanan atletler, 5 Aralık Cumartesi günü duyurulacak.

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