2020 Ödül törenleri ajandası (Oscar ne zaman? Altın Küre ne zaman?)

2019 yılını geride bırakmak üzere olduğumuz bu günlerde, 2020’nin ödül sezonuna adım adım yaklaşmaya devam ediyoruz. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association), önümüzdeki yıl gerçekleşecek Altın Küre ödül töreni tarihini belirledi.

77'inci Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek törenle her zamanki ihtişamıyla sahiplerine verilecek. Dick Clark Productions ve HFPA ile işbirliği ile hazırlanan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards), NBC kanalından canlı yayınlanacak ve aynı anda 220'den fazla ülkeden takip edilebilecek. Altın Küre'de 14 sinema kategorisi, 11 adet de televizyon yapımı olarak toplam 25 kategoride ödül veriliyor.

Akademi, 92. Oscar Ödülleri için 7 Ocak 2020 tarihinde yeni adaylarını oylayacak. 92. Oscar adayları, 13 Ocak'ta açıklanırken, 2020'nin Oscar Ödülleri töreni 9 Şubat tarihinde sahiplerinin elinde havalanacak. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl düzenlenen Altın Küre Ödülleri, Oscar'ın habercisi olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar, Altın Küre'de ödül kazanan film ve oyuncular, Oscar Ödülleri'nin favori isimleri olarak kabul görüyor.



