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Saatlerce hiçbir şey yapmıyor, karşılığında para alıyor! 4 bin kez 'kiralandı'

Japonya'da yaşayan Shoji Morimoto, duyanları şaşırtan bir yöntemle para kazanıyor. Morimoto'nun yaptığı işi ilginç kılan ise tam anlamıyla “hiçbir şey yapmadan” para kazanması. Bu işte Morimoto, herhangi bir hizmet sunmak yerine yalnızca insanların yanında 'durmak' için 'kiralanıyor'.

Saatlerce hiçbir şey yapmıyor, karşılığında para alıyor! 4 bin kez 'kiralandı'
Gökçen Kökden

Tokyo'da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, Reuters'a 2022 yılında verdiği röportaja göre, müşterilerinden rezervasyon başına 10 bin Japon yeni alıyordu. Bunun karşılığında ise müşterisinin istediği yere gidiyor ve çoğu zaman onlara eşlik ediyor.

Saatlerce hiçbir şey yapmıyor, karşılığında para alıyor! 4 bin kez kiralandı 1

Morimoto yaptığı bu sıra dışı işi, "Temelde kendimi kiralıyorum. İşim, müşterilerimin olmamı istediği yerde bulunmak ve özel olarak hiçbir şey yapmamak” sözleriyle anlattı.

4 YILDA YAKLAŞIK 4 BİN KEZ KİRALANDI

Morimoto'nun duyanı hayrete düşüren işi kısa sürede büyük ilgi gördü. 38 yaşındaki adam yaklaşık dört yılda 4 bin farklı buluşma gerçekleştirdiğini açıkladı. Müşterilerinin önemli bir kısmını ise sosyal medya üzerinden bulduğunu ifade etti.

O dönemde sosyal medya hesabında yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Morimoto'nun müşterilerinin yaklaşık dörtte birini daha önce kendisini kiralayan kişiler oluşturuyordu. Hatta müşterilerinden biri Morimoto'yu tam 270 kez 'kiralamıştı'.

TAHTEREVALLİYE BİNMEK İÇİN BİLE KİRALAYAN OLDU

Saatlerce hiçbir şey yapmıyor, karşılığında para alıyor! 4 bin kez kiralandı 2

Morimoto'nun aldığı talepler ise en az yaptığı iş kadar sıra dışıydı.Bir müşterisi parkta tahterevalliye binmek için kendisine eşlik etmesini istedi. Başka bir kişi ise trenle ayrılırken kendisini uğurlayacak birinin olmasını istedi. Morimoto da trenin penceresinin ardından müşterisine gülümseyerek el salladı. Yani müşteriler Morimoto'dan çoğu zaman belirli bir işi yapmasını değil, yalnızca o an yanlarında bulunmasını istiyor.

Görseller temsili olarak yapay zeka tarafından üretilmiştir.

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Dünya Tokyo trend
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